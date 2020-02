Wall Street: Histórica caída de las acciones de YPF

A la petrolera YPF no le tocó el mejor momento para buscar financiamiento en los mercados, atribulados por la expansión del coronavirus y los nocivos efectos económicos que puede llegar a generar. Esta semana anunció la emisión de dos obligaciones negociables y la reapertura de una tercera en el mercado local, que continúan el camino del plan financiero para el 2020, con el fin de colocar USD 30 millones.

Es cierto que el estatus crediticio de la compañía bajo control estatal es mucho mejor que el del soberano, habida cuenta de la urgencia del Gobierno por alcanzar un acuerdo con los acreedores internacionales, pero la vulnerabilidad de la economía argentina y el sombrío presente de los indicadores bursátiles le están asestando un nuevo golpe a la valuación de la petrolera, que tocó un mínimo histórico este viernes.

La acción de YPF se operó en Wall Street debajo de los 8 dólares por primera vez desde que la compañía salió a cotizar a mediados de 1993. Al mediodía llegó a pagarse en un mínimo histórico de USD 7,79 en el NYSE de Nueva York. El valor bursátil de YPF es hoy de poco más de USD 3.000 millones, la mitad de lo que pagó el Gobierno argentino por el 50% de las acciones en febrero de 2014.

Ni en el colapso de la convertibilidad en 2001-2002, ni la crisis “sub prime” de 2008, ni el anuncio del gobierno de Cristina Kirchner de la reestatización de la compañía (2012) produjeron una caída en la cotización de la petrolera de la magnitud que alcanza esta semana.

La petrolera supo ser la empresa emblema de la Argentina y la de mayor valor según su cotización de mercado. A fines de septiembre de 2005, YPF alcanzó un récord en su capitalización de mercado, unos USD 27.050 millones, poco después de efectuado el canje de deuda durante la presidencia de Néstor Kirchner.

En febrero de 2014, el entonces ministro de Economía, Áxel Kicillof, anunció un acuerdo con la española Repsol por el 51% de las acciones de YPF, que consistía en el pago de USD 5.000 millones en bonos con una tasa de 8% anual, lo que totalizaba un desembolso de USD 8.900 millones por todo concepto.

Hacia 2014, el valor bursátil de la compañía había caído a la mitad, poco menos de USD 15.000 millones, que se convirtieron en menos de USD 6.000 millones en 2015, ya de regreso a la administración estatal.

La irrupción del “cisne negro” del coronavirus arrastró a la baja a todos los indicadores financieros, y la previsión de una caída en la demanda energética llevó a los precios del petróleo a su mínimo desde diciembre de 2018.

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, pero también en Argentina y Brasil, tocó este viernes los USD 50, para acumular una caída de 23% en 2020.

Pero no solo son los factores del exterior los que afectaron la cotización de la empresa, tendencia a la que no escaparon ninguna de las empresas argentinas cuyos ADR se operan en Wall Street. La incertidumbre que pesa sobre los flujos de inversión extranjera en el mega yacimiento de Vaca Muerta, imprescindibles para su desarrollo, y el congelamiento de precios de los combustibles después de las elecciones primarias le quitaron fundamentos para una recuperación de las acciones.

“El balance con pérdidas y las alertas que están sonando, Vaca Muerta está en problemas y todos (los inversores) ponen el freno en mano. Que Vaca Muerta es el futuro con YPF ‘estrella’ no está en discusión, siempre y cuando no se la use de caja política. Y quizás esa sea la sospecha más grave de la que nadie abre la boca”, advirtió Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil.

Hoy, YPF tiene un valor que 10 veces inferior a Marcado Libre, la plataforma de e-commerce que comanda Marcos Galperin. En un día en el que la acción de “Meli” también cae, el market cap de la empresa ronda los USD 30.000 millones.

