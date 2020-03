Coronavirus en Argentina: Tucumán eleva el nivel de alerta

El gobernador, Juan Manzur, se refirió a la confirmación de un caso de coronavirus en el país, y afirmó que la Provincia ya se venía preparando para un eventual desembarco de la enfermedad que ya se cobró miles de víctimas alrededor del mundo.

“Esta enfermedad produjo mucho contagio y muerte en los 5 continentes y hay que extremar las medidas de prevención. En nuestro caso en nuestra provincia la ministra, Rossana Chahla, ya viene trabajando en todos los criterios de prevención en los protocolos de abordaje: lo que se llama vigilancia epidemiológica. Pacientes o personas que estuvieron en los lugares donde hay focos y llegan a Tucumán son monitoreados en los síntomas que produce esta enfermedad”, afirmó Manzur.

Asimismo agregó que se elevó el nivel de alerta. “A partir de esta detección en Argentina y en Chile, la decisión que tomó la ministra es la correcta. Elevar el nivel de alerta de vigilancia epidemiológica sobre personas que vuelven a la provincia desde lugares donde hubo foco”.

Por su parte Chahla expresó que “desde el 31 de diciembre que se conoció el primer caso empezamos a trabajar con nuestro equipo técnico. Y ya desde el 30 de enero arrancamos con la fase pre endémica. En las últimas dos semanas ha cambiado el ángulo de la vigilancia porque ya no solo es sospechoso quien volvía de China sino que ya hay casos en todo el mundo”, dijo la ministra.

Asimismo, la ministra afirmó que no buscan alarmar a la población. “Queremos transmitirle tranquilidad a la gente pero eso no quiere decir que no estemos en alerta. Por un lado e s importante la prevención con todas las recomendaciones que se pueden conseguir por distintos medios. En nuestro caso en la página del ministerio está disponible. Además, si estamos enfermos nos quedamos en casa”.

Por otro lado, la titular de la cartera sanitaria enumeró las medidas que rigen en la provincia. “Pusimos a disposición un 0800 las 24 horas con personal capacitado para atender los llamados. Hay una ambulancia epidemiológica que va a estar atenta para visitar los casos sospechosos. También hemos puesto en todos los hospitales el consultorio de febriles con una entrada completamente independiente a la consulta común. Y preparamos el Hospital del Este y el Centro de Salud para recibir los casos, y nos hemos abastecido de los insumos necesarios para atender a estos pacientes”.

Fuente: Comunicación Tucumán