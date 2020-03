Coronavirus: aíslan a un hombre en Córdoba por síntomas compatibles con la enfermedad

Un hombre de entre 40 y 45 años que días atrás volvió de un viaje por el norte de Italia se encuentra aislado en un hospital de Córdoba ​capital tras presentar síntomas compatibles con el coronavirus. Diego Cardozo, ministro de Salud provincial, explicó que el hombre “cumple con los requisitos para ser un paciente sospechoso” debido a que estuvo “transitando por una zona de libre circulación del virus” y que se esperaban los resultados de los análisis para confirmar o descartar el caso.

Según indicó Cardozo en declaraciones a radio Mitre Córdoba, el paciente “cumple los requisitos epidemiológicos” y por lo tanto “se activó el protocolo: está aislado en la institución y se cumplen las normas de bioseguridad para entrar a verlo”.

En tanto, tres integrantes de su familia se encuentran aislados en su domicilio, en cuarentena, y son visitados periódicamente por médicos para constatar su evolución.

“Hasta el momento no está certificado el caso. Hasta que el Instituto Malbrán no nos dé el resultado (en 48 horas), no podemos confirmarlo. El hombre está evolucionando bien, no tiene apoyo de oxígeno. Está compensado en sala común, aunque aislado”, agregó Cardozo.

El martes, después de varias falsas alarmas en el aeropuerto de Ezeiza y de más de 35 casos sospechosos que arrojaron resultados negativos, se confirmó el primer caso de coronavirus en Argentina: el paciente afectado tiene 43 años y contrajo el virus durante un viaje por Italia. Se encontraba aislado en la clínica Swiss Medical Center de Barrio Norte. Más tarde, fue trasladado al Sanatorio Agote, del mismo grupo médico.

