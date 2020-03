Coronavirus en Argentina: Ya son 33 los casos sospechosos

La racha de resultados negativos por coronavirus en las muestras que analizó el Instituto Malbrán se cortó ayer, cuando el caso número 29 fue positivo.

En el día de hoy ingresaron cuatro nuevas muestras, que aún están en estudio. Aunque ninguna de ellas fue de los casos que se reportaron como sospechosos en Córdoba y Entre Ríos. Según las fuentes consultadas, para que se haga la prueba en el Malbrán se deben descartar otras patologías –como influenza– en el lugar de origen.

Por su parte, hoy se supo que un paciente sospechado por la infección del COVID-19 fue internado en el Hospital Muñiz. Está aislado, por lo que no hay ninguna confirmación hasta tener los resultados de los estudios. Los mismos fueron enviados al Malbrán. Según confían en el área de salud de la ciudad de Buenos Aires, “creemos que entre hoy a la tarde y mañana a la mañana tendremos una respuesta. Aún no poseemos más detalles. No podemos confirmar que sea argentina, aunque sí sabemos que vive en el país. Tampoco si volvió de algún viaje“.

El hombre que fue diagnosticado por la enfermedad el martes 3, de 43 años, había llegado el domingo desde Italia, donde había pasado dos semanas de vacaciones. Al arribar a Ezeiza no manifestó tener ningún problema de salud, pero esa misma noche levantó fiebre y mostró complicaciones. Fue a la guardia de la Clínica Suizo Argentina, donde quedó internado y aislado. Finalmente, por la noche lo derivaron a la Clínica Agote.

