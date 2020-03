Se sortearon los cruces de Copa Davis entre Argentina y Colombia

El tenista argentino Leonardo Mayer será el encargado de abrir la serie de Copa Davis ante el colombiano Daniel Galán, en un partido correspondiente a la Copa Davis que se llevará a cabo este viernes, en la ciudad de Bogotá.

El encuentro se iniciará a las 18 (hora de Argentina), mientras que posteriormente Juan Ignacio Lóndero se enfrentará a Santiago Giraldo en el que será el segundo encuentro del mencionado certamen.

En tanto, el próximo sábado a las 14 se disputará el partido de dobles entre la dupla argentina integrada por Máximo González y Horacio Zeballos frente al dúo colombiano compuesto por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.

El segundo encuentro de la jornada sabatina será el que jueguen Daniel Galán ante Juan Manuel Lóndero y el tercero lo llevarán a cabo Santiago Giraldo frente Leonardo Mayer.

En el equipo argentino de Copa Davis no pudo estar Diego Peque Schwartzman por haber sufrido un desgarro en el ATP de Buenos Aires que le demandará un tiempo más de recuperación ni tampoco Guido Pella, quien se recupera de un problema en una rodilla y una dolencia en un pie.

🇨🇴🆚🇦🇷 Resultado del sorteo:

1⃣Galán vs. Mayer

2⃣Giraldo vs. Londero

3⃣Cabal-Farah vs. Zeballos-M. González

4⃣Galán vs. Londero

5⃣Giraldo vs. Mayer#DavisCupQualifiers pic.twitter.com/5Us6qSI6s5

— Copa Davis (@CopaDavis) March 5, 2020