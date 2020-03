Esta es la lista de concentrados de Atlético para el partido ante River

View this post on Instagram

#SuperligaQuilmesClásica . 📋 ¡La última lista! . Estos son los 19 jugadores elegidos por Ricardo Zielinski para el partido de este sábado, ante River, con el que el Gigante del Norte finaliza su quinta temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol argentino. . #VamosDecano 💪💙