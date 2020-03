Con gol de Tevez, Boca se quedó con la Superliga y superó a River por un solo punto

En un final apasionante del torneo, Boca Juniors se coronó campeón de la Superliga al ganar su partido por 1 a 0 ante Gimnasia de la Plata, con gol de Carlitos Tevez a los 29 minutos del segundo tiempo. Mientras que en Tucumán, River Plate apenas pudo empatar con Atlético Tucumán 1 a 1.

Al ganar, Boca Juniors salió campeón con 48 puntos, uno más que el equipo de Marcelo Gallardo, que se quedó con 47 unidades.

River Plate llegaba a la última fecha del certamen con un punto arriba de su clásico rival y debía vencer en su presentación o empatar y esperar que Boca no gane. Pero nada de eso ocurrió, porque Atlético Tucumán que empezó ganando el partido con David Toledo a los 18 minutos del primer tiempo, lo complicó demasiado. Incluso, River no fue el mismo de siempre y a pesar de algunos fallos arbitrales no supo o no pudo llevarse el resultado que necesitaba.

El empate logrado por Matías Suárez le alcanzaba al Millonario para quedarse con la copa,porque por entonces Boca en la Bombonera no podía con el equipo de Diego Maradona. Pero a los 29 minutos del segundo tiempo, el Xeneize empezó a sentirse campeón gracias al soberbio remate de afuera del área de Carlitos Tevez, El mismo Apache que todos cuestionaban el semestre pasado, fue el autor de este nuevo título de Boca Juniors.

