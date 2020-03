Está suspendida la venta y comercialización de Loto, Quini 6 y Brinco en Tucumán

La empresa IVISA decidió suspender a nuestra provincia para la venta y comercialización de los juegos LOTO, QUINI 6 y BRINCO. Comenzaron a retirar las máquinas. Son juegos que tienen más de 20 años prendidos a los apostadores.

Recordemos que la Caja Popular le quitó la concesión a IVISA del juego de la Quiniela, ahora sólo hay dos jugadas y se anota a mano. Algunos datos a tener en cuenta:

Ninguna agencia o sub agencia podrá captar apuestas para los juegos LOTO, QUINI 6 y BRINCO.

En caso de hacerlo serán sancionados por parte de la Caja Popular.

Los juegos mencionados se juega en el resto del país menos en Tucumán.

Mediante la red social facebook Mary Volpi, presidenta de la Cámara de Concesionarios Oficiales de Quiniela se refirió al tema.

Nuevamente los funcionarios del área JUEGOS de la CAJA POPULAR DE AHORROS , toman decisiones desacertadas al interrumpir la venta y comercialización de los JUEGOS MENORES de dicha entidad como ser LOTO , QUINI 6 y BRINCO , ya que estos juegos que son poceados pertenecen a otras provincias y son jugados que desde hace más de 20 años por nuestros clientes,que juegan con la esperanza de ser algún día MILLONARIOS y que muchos y la gran mayoría de ellos vienen hace años repitiendo las mismas jugadas que se realizaban dos veces por semanas ….Yo en nombre de toda la RED DE CONCESIONARIOS Y SUB CONCESIONARIOS les pedimos disculpas a nuestros clientes ya que es decisión del Ente no llevarlo a cabo hasta que decidan lo contrario… !!! Como hicieron con el JUEGO DE QUINIELA que todavía estamos levantando las jugadas( dos sorteos) con libretas más el agravante que la misma que no poseen carbónico por lo cual deben controlar que se les haga bien la jugada…!!! SEÑORES CLIENTES LE PEDIMOS MIL DISCULPA…!!!