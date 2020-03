Vecinos reclamaron por seguridad y echaron a Vargas Aignasse

Vecinos se reunieron en Yerba Buena, frente a la casa del gobernador Juan Manzur para pedir mayor seguridad. En un momento apareció Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, quien intentó dialogar con la gente pero no pudo intervenir ya que fue echado del lugar inmediatamente.

Marcha pidiendo Seguridad En Yerba Buena un grupo de vecinos se reunió para pedir Seguridad. El legislador y actual presidente de la Comisión de Seguridad Gerónimo Vargas Aignasse se presentó a charlar con los vecinos y recibió duras respuestas.

Tras el incidente, el legislador se expresó en las redes sociales y publicó:

“Como Vice Presidente de la Legislatura y Presidente de la comisión de Seguridad, me hice presente en la convocatoria pública realizada a casa del gobernador el día de ayer, con la idea de ponerme a disposición, dar la cara y escuchar a los ciudadanos.

Justos reclamos por seguridad de una sociedad que con razón nos pide a gritos vivir más tranquilos, grave problema que nos preocupa al extremo. La misma fue convocada por un ex candidato a Legislador por Cambiemos (Castellote) y me encontré sorpresivamente con vecinos (30 personas) que no querían hablar de Seguridad, que solo querían agraviar al Gobernador en su domicilio particular, apenas me escucharon me pidieron que me retirara en medio de agresiones verbales, con lo cual me queda claro que no era un reclamo de seguridad, que el objetivo era desgastar al gobierno, desestabilizarlo con métodos anti democráticos como el escrache y agravios en masa, mezclando a sectores que con buena fe reclaman justicia con otros que solo buscan desestabilización política, pues un funcionario público tiene una vida privada, esposa, hijos, familia que se deben respetar y mantener al margen de la tarea gubernamental. Plazas, casa de gobierno espacios publicos, son el ámbito para el reclamo y la protesta a la cual todo ciudadano tiene.

Como hijo de un desaparecido y asesinado de la dictadura militar jamas participe de un escrache a militares, sus hijos, sus nietos su familia no son culpables, ni pueden ser víctimas de más violencia que solo agrava el dolor.

Mañana voy a presentar en la legislatura un proyecto de Declaración que repudié el hostigamiento y escrache en casa de funcionarios públicos, debe haber límites, tiene que haber límites, ese límite es la familia, la mayor y más grave causa existente no puede justificar jamás ese accionar fascista que muestra la peor cara de la política, esas actitudes de intolerancia ideológica, violentas y anti democráticas deben ser desterradas de la sociedad Tucumana”.