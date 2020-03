Champions League, Indian Wells y las Eliminatorias, afectadas por el coronavirus

El encuentro entre el conjunto galo y Dortmund, por la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, se disputará el próximo miércoles a las 17 (hora argentina) luego que en la ida los alemanes se impusieran 2-1. La novedad es que se disputará a puertas cerradas por la epidemia, según confirmó hoy la policía de París.

Mientras que el partido entre Valencia y Atalanta se jugará este martes desde las 17 (hora de Argentina) en el estadio de Mestalla, con transmisión de la señal de cable Fox Sports 3, a puertas cerradas debido al coronavirus.

En el choque inicial, el equipo italiano consiguió una goleada por 4-1, el pasado 19 de febrero en el estadio Giuseppe Meazza, de Milán, con los futbolistas argentinos Alejandro Gómez -ex Arsenal y San Lorenzo- y José Palomino -ex San Lorenzo- como titulares.

En tanto que el torneo de tenis Master 1000 de Indian Wells, que debía comenzar este lunes, fue suspendido tras detectarse un caso de coronavirus en el condado de Riverside, donde se declaró la emergencia sanitaria.

“Estamos muy decepcionados de que el torneo no se lleve a cabo, pero la salud y la seguridad de la comunidad local, fanáticos, jugadores, voluntarios, patrocinadores, empleados, vendedores y todos los involucrados en el evento son de suma importancia”, dijo Tommy Haas, el director del torneo.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020