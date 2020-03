González García sobre el coronavirus: “Creí que iba a llegar mucho más tarde”

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, habló este lunes sobre los casos de coronavirus en la Argentina, que ya lleva 17 casos confirmados, uno de ellos fallecido, y expresó que para él este virus tardaría más tiempo en llegar al país y que quedó sorprendido.

“Yo creí que iba a llegar más tarde, no creí que iba a llegar antes de terminar el verano, pero igual trabajamos e hicimos todo lo que teníamos que hacer”, resaltó el ministro en declaraciones al canal de noticias A24.

Luego destacó que “todos los casos han sido detectados por el sistema de salud” y que, “salvo el que tenía una patología asociada (y falleció), han sido casos leves”. También precisó que los nuevos cinco casos confirmados este lunes son dos de pacientes de Chaco, uno de Río Negro, uno de San Luis y otro de Ciudad de Buenos Aires.

No obstante, González García no perdió la oportunidad para recomendar que las personas que ingresan al país y que hayan permanecido en zonas con transmisión, deben permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, deportivos y sociales durante 14 días.

Además precisó que ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y haber permanecido en áreas con circulación del virus o al haber estado en contacto con un caso confirmado o probable, es recomendable que se haga un contacto de inmediato con el sistema de salud.

Fuente: Los Andes