La NBA decidió suspender la temporada por el coronavirus

La NBA anunció este miércoles que suspende temporalmente la temporada después de que un jugador de los Utah Jazz, al que no identificó, diera positivo en un test por coronavirus. “La NBA suspende la temporada después de los juegos de esta noche”, dijo el organismo en un comunicado.

“Un jugador de los Utah Jazz ha dado positivo preliminarmente por COVID-19. El resultado del test se dio a conocer poco antes del inicio del partido de esta noche entre Jazz y Oklahoma City”, indicó la NBA, que dijo que el jugador no estaba presente en el partido. Sería el pivote francés Rudy Gobert, de los Jazz. “La NBA usará este paro para determinar los próximos pasos a dar respecto a la pandemia de coronavirus”, señaló.

The NBA is suspending game play following the conclusion of tonight’s schedule of games until further notice. pic.twitter.com/uKCZBO8JHf — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 12, 2020

Utah Jazz había comunicado la baja de Rudy Gobert y Emmanuel Mudiay por enfermedad. “Rudy & Emmanuel have both been ruled out (illness) for tonight’s game”, fue la publicación que se compartió en su cuenta de Twitter.

Aunque el organismo no lo confirmó, el pivote francés Rudy Gobert, quien viste la camiseta de los Jazz, sería uno de los infectados. Esto se suma al adelanto del sitio estadounidense de la cadena televisiva ESPN, sobre que que “algunos jugadores presentaron síntomas de enfermedad” en la previa del comienzo del cotejo. Automáticamente, ambos equipos activaron el protocolo y quedaron en cuarentena como medida de precaución.

