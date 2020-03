Coronavirus: Este fin de semana no abrirán los boliches en Tucumán

El coronavirus obligó a los empresarios de discotecas y afines a no abrir los boliches en Tucumán. La decisión fue anunciada por Rodolfo Di Pinto, titular de la Cámara de Propietarios de Discotecas y Afines de Tucumán. El empresario aclaró que el decreto es general y no especifica que los boliches deben cerrar; sin embargo, resaltó que no abrirán para preservar la salud de la población.

“El tema lo venimos manejando desde antes, porque soy titular de la Federación (a nivel nacional) y en Buenos Aires ya debatimos le tema y adoptamos medidas correspondientes. Aquí todavía no sabían nada. Estamos a favor de cuidar la salud de la población. Hemos cerrado en otras oportunidades por otros motivos y no tenemos inconvenientes en hacerlo otra vez. Pero ocurre lo de siempre: los inescrupulosos que hacen su agosto porque harán fiestas clandestinas y habrá y no darán abasto. Ese el problema de fondo”, afirmó.

Di pinto anunció que los empresarios pedirán una exención impositiva por el tiempo que dure el cierre de los boliches debido al coronavirus. Detalló que los locales pagan Ingresos Brutos en base a los metros cuadrados que tiene el local; es decir que si un local tiene capacidad para 500 personas, los empresarios deben pagar ese impuesto por el total de 500 personas; más allá de que adentro haya solo 200 personas.

“Pediremos al Gobierno una exención impositiva del impuesto de ingresos brutos, que se cobra por metro cuadrado, por el tiempo que esté cerrado el local –dijo Di Pinto-. Después veremos cómo pagamos los servicios. Veremos si obtenemos subsidios, porque tenemos empleados y hay que mantener la infraestructura”, señaló.

Fuente: La Gaceta