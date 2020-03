La Facultad de Medicina suspende las clases y pide que se haga extensivo a toda la UNT

A modo de prevención, ante la pandemia por el coronavirus, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) dispuso suspender el dictado de clases durante 15 días.

El decano, Mateo Martínez, resolvió “restringir las actividades académicas tanto en pregrado como en grado y postgrado a partir de la fecha, en todas las dependencias de la Facultad de Medicina, suspendiendo durante 15 días las clases teóricas presenciales (se exceptúan las que se dictan a distancia), los trabajos prácticos, y los exámenes (se exceptúan los que se administran en forma virtual)”.

Además, recomendó a “toda la comunidad académica, que restrinja al máximo sus actividades sociales y culturales, para así coadyuvar, responsablemente, con el control de la situación”.

También decidió reprogramar las actividades de gestión institucional, “suspendiendo la atención al público y disponiendo modalidades de teletrabajo, guardias pasivas, presencia de empleados a demanda y trabajo en turnos

escalonados”.

Por último, Martínez pidió a las demás facultades de la UNT “adoptar medidas similares, en razón de que asienta sobre una provincia con alta densidad poblacional, que conforma una comunidad de más de 75.000 personas”.

El Rectorado de la UNT podría anunciar una medida de estas características en las próximas horas.

El decano explicó que la decisión fue largamente debatida y analizada por el Comité de Seguimiento de Contingencias Epidemiológicas, que a su vez pidió a los estudiantes que colaborar con estas medidas preventivas evitando las reuniones sociales.

“Tenemos una condición singular: constituimos un grupo humano de mayor riesgos porque la mitad de nuestra actividad está en el sector asistencial. Porque somos una comunidad de 10.000 almas que interactuamos fuerte entre nosotros y con nuestras familias y funcionarios de otras facultades. Y lo tercero, sabemos perfectamente que no podemos contribuir a saturar el sistema de salud con conductas irresponsables. Sería cuestionable que una facultad de medicina diga que no va a pasar nada. Es una responsabilidad constitucional que tenemos de preservar que los recursos de salud se mantengan en capacidad de dar respuesta a un pico epidémico no tan algo. Nosotros no podemos aducir ignorancia”, dijo.

Fuente: La Gaceta