Luchetti “La postura nuestra es de no jugar, priorizar la salud”

La noticia retumbó en las entrañas del fútbol argentino. A menos de 24 horas del estreno de la Copa de la Superliga, River Plate decidió cerrar las puertas del club por tiempo indeterminado, lo que también promovió que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo elija no presentarse para disputar el encuentro válido por la primera fecha de la zona B ante Atlético Tucumán.

Ya instalados en Buenos Aires a la espera del encuentro que se iba a jugar este sábado desde las 17.45 en un Monumental a puertas cerradas, un protagonista del plantel visitante se refirió a la decisión unilateral que tomó River de no jugar para salvaguardar a los empleados de la institución y a los futbolistas del plantel profesional.

Cristian Lucchetti, arquero y capitán del conjunto tucumano, apoyó la medida que tomó River. “La postura nuestra es de no jugar, priorizar la salud. Está en riesgo nuestra salud, de nuestras familias, seres queridos. Creo que lo ideal hubiera sido tomar una decisión. Esta fecha se juega y seguro la que viene no se va a jugar”, dijo uno de los referentes del equipo que dirige Ricardo Zielinski en diálogo con la radio Club Octubre FM 94.7.

“¿Qué ganás? Desde la lógica, la coherencia, no se ha hecho nada”, agregó el ex portero de Boca y Banfield.

Este viernes, y en consonancia con lo que sucedió con las grandes ligas de fútbol del mundo, los rumores sobre una posible postergación de la Copa de la Superliga comenzaron a surgir en la antesala del comienzo de Gimnasia-Banfield, el primer duelo por el evento que completará el año calendario de la máxima categoría. Finalmente, ambos equipos salieron a la cancha, lo mismo que ocurrió con Patronato y San Lorenzo.

¿Qué dijo Lucchetti sobre la elección de la institución de Núñez? “Nos adherimos a lo que está haciendo River, qué es lo más lógico. Después, si los tres puntos son para uno o para otro, está al margen”, relató el arquero, que fue protagonista junto a su equipo de la definición de la Superliga hace una semana, cuando Atlético recibió en Tucumán a los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Y también aprovechó para describir la angustia de su familia ante la crisis epidemiológica que vive gran parte del mundo y de la que la Argentina no está ajena. “Yo soy diabético. Mis hijas me pedían que no viajara. Estamos hablando de esto, que va más allá de un partido de fútbol. Tomemos consciencia de que es un tema delicado”, dijo.

“No hay coherencia en nada. Dentro de todo, somos los protagonistas. El show tiene que continuar, la pelotita tiene que seguir rodando. Lo más lógico hubiera sido convocar a una reunión de capitanes, que pudiéramos opinar. Eso no se hizo. Esto es minuto a minuto. Leemos las noticias, nos enteramos al bajar del avión que se suspendía la Superliga, después que se jugaba. Es un mar de dudas de todos lados: Superliga, AFA, Agremiados, los médicos”, agregó Lucchetti.

Por último, el experimentado arquero marcó su postura en relación a los peligros de estar expuesto a un posible contagio de la pandemia de coronavirus. “Lo concreto es que el riesgo lo tomamos nosotros al subirnos a un avión, al estar en un aeropuerto, en un hotel donde hay muchos turistas, incluso muchos chinos. El riesgo no es ir a jugar un partido, sino el entorno, movilizarte en un ambiente bastante complicado”, concluyó.

