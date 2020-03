El Gobierno analiza parar el país y que cada uno se quede en casa

El presidente Alberto Fernández habló este domingo 15 de marzo de la pandemia del coronavirus y anticipó que el Gobierno evalúa una “cuarentena general, con la gente haciendo un corte en sus actividades y quedándose en su casa”, en tanto advirtió que serán “inflexibles” en cuanto al cumplimiento de la cuarentena obligatoria de 14 días para quienes volvieron del exterior o tienen cuadros que podrían ser compatibles con el Covid-19.

“Tenemos que trabajar mucho con los irresponsables que en vez de hacer cuarentena siguen trabajando porque se sienten bien”, dijo el mandatario. “A ellos les advierto: seremos inflexibles. Que no digan que no avisamos”, señaló esta mañana. “La gente no tiene la culpa de haber viajado, pero si debe encerrarse en sus casas y no poner en riesgo la salud del resto de los argentinos”, remarcó.

Alberto Fernández aseguró también que el Gobierno está analizando el tema de “la cuarentena general por algunos días, en relación a un posible un corte con la gente en sus casas”. Según detalló, analizan el impacto económico que eso tendría. “El tema está avanzado, estamos viendo el momento”, señaló al ser entrevistado por Romina Calderaro y Antonio Novas en Radio 10.

“Si una semana las calles se vaciaran”, indicó el Presidente en relación a lo beneficioso que eso podría resultar para detener la pandemia en el país, aunque declinó dar el tema por confirmado y el momento en qué comenzaría a regir. El mandatario habló en los medios luego de que Ministerio de Salud de la Nación confirmara este sábado 14 de marzo 11 nuevos casos de coronavirus en Argentina.

En rigor, los infectados por COVID-19 en el país ascienden a 45, incluyendo a las dos personas fallecidas. “De los once casos, diez corresponden a casos con antecedentes de viaje a zona de riesgo, mientras que el otro caso confirmado pertenece a un contacto estrecho de casos confirmados”, sostuvo el informe de las autoridades sanitarias. Los nuevos contagios fueron detectados en Capital Federal, Santa Fe, Chaco, y en la Provincia de Buenos Aires y se informó que “los once pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias”.

Fuente: Perfil