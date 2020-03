San Martín perdió por la mínima ante Brown y no levanta cabeza

San Martín no logra encontrar el juego y los resultados, esta vez no pudo levantar cabeza ante Brown de Adrogué y perdió por la mínima diferencia con tanto de Echeverria. El equipo de la dupla sumó la segunda derrota consecutiva en el torneo, el próximo fin de semana recibirá a Tigre. Los cambios no dieron resultado.

Gran triunfo de Brown de Adrogue. El conjunto que dirige Vico venció a San Martín de Tucumán por 1-0 con gol de Santiago Echeverría. Datos:

📌 #Brown vuelve a ganar después de 3 fechas. La última había sido frente All Boys.

📌 #SanMartin suma dos derrotas consecutivas. pic.twitter.com/sCzHk1oV4h — El futbol no para (@Elfutbolnopara1) March 15, 2020