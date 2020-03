En Tucumán, “la suspensión de clases abarca a docentes, alumnos y directivos”

El Ministro de Educación de Tucumán, Juan Pablo Lichtmajer amplió detalles de la suspensión de clases hasta el 31 de marzo que anunció el presidente Alberto Fernández.

En Tucumán, “La suspensión abarca a docentes, alumnos y directivos. Los docentes no tienen que asistir a las escuelas, no obstante vamos a trabajar en aquellas escuelas que brindan servicio alimentario para que ese servicio no falte“, comentó en conferencia de prensa.

Y afirmó, “Vamos a generar un sistema que se llama ´Conectar a la escuela´ para generar material para los docentes y que lo docentes le hagan llegar a los alumnos“.