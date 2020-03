Las restricciones del gobierno no afectan al fútbol

El presidente Alberto Fernández anunció en conferencia de prensa una nueva serie de medidas para enfrentar la pandemia por el coronavirus, que en Argentina acumula 56 afectados y dos muertos.

“Vamos a disponer desde ya mismo que no se va a poder desarrollar ningún tipo de espectáculo, ningún tipo de teatros, cine, espectáculos deportivos, espectáculos musicales que signifiquen un nucleamiento de gente, un número importante de gente que se nuclee en esos encuentros, tratando de evitar que en la multitud el virus se disemine”, advirtió Fernández.

Sin embargo, el fútbol quedó al margen de la restricción porque desde este fin de semana se disputa sin público en todas sus categorías.

“El fútbol se juega a puertas cerradas, no habría inconvenientes. Me encantaría que en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de verlo no por sistema codificado, sino por TV abierta. Ya que nos vamos a quedar en casa, para nosotros es un divertimento ver los partidos de fútbol”, sugirió.

El comunicado de AFA: se suspende el fútbol infantil y juvenil

#ComunicadoDePrensa La Asociación del Fútbol Argentino, suspende hasta el 31 de marzo, las actividades de las categorías de fútbol infantil y juvenil. 👉 https://t.co/iS73WCHyOh pic.twitter.com/ppOmc8ceXg — AFA (@afa) March 15, 2020

Esta semana, los directivos del fútbol argentino se reunirán para determinar si paran o no el fútbol en el país.

FUENTE: Infobae