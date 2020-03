Latam señaló que 10.000 argentinos están varados en el mundo que no podrán regresar

Los países de América latina, prácticamente al mismo tiempo, cerraron sus aeropuertos a vuelos provenientes de países con fuertes focos de coronavirus. Sin ninguna pista donde bajar sus aviones con argentinos desperdigados por el mundo, Latam advirtió que 10.000 pasajeros quedarán sin poder regresar.

La cifra fue confirmada a LA NACION por la CEO de Latam Argentina, Rosario Altgelt. “Es una situación dramática y cada hora que pasa estamos más limitados en la solución”, dijo la ejecutiva por teléfono.

El golpe de gracia fue en las ultimas horas. A la 00 horas cerrará el aeropuerto de Lima y de esta forma, una de las principales rutas de ingreso a América latina que utiliza la empresa quedará fuera de operaciones. Lan Perú está en tierra y todos los pasajeros que compraron sus vuelos con esa escala quedarán en los destinos. Ecuador, otro de los lugares donde opera, ya no recibe a extranjeros y Chile tomó la misma decisión. Brasil, hasta hoy, operaba con normalidad. Pero hace pocas horas, la Argentina no recibe vuelos de Chile ni de Brasil. Y con Estados Unidos, el otro lugar desde donde se podrían traer los argentinos varados, la comunicación aérea está interrumpida.

“Los call centers están colapsados; atendemos los casos urgentes de las próximas 24 horas. Pero cada vez tenemos menos soluciones para ofrecer son menos. Nosotros estamos de acuerdo con las decisiones de los gobiernos, pero la verdad es que estamos muy preocupados por el impacto que tendrá esto en los miles de argentinos que no podrán regresar. Están lejos, sin poder volar de vuelta y lo peor es que es imposible darle un rango temporal a esto”, dijo a LA NACION .

El número, claramente, asusta. Altgelt dijo que esos viajeros son los que tienen pasaje de regreso en las próximas semanas. “No es que todos tengan tickets para volver estos días, pero de cualquier manera, a nadie le podemos dar precisiones sobre el regreso”, aclaró.

“Es la peor crisis de la historia de la aviación comercial; jamás hemos pasado una crisis similar. En Latam redijimos la operación un 70%, tenemos los aviones en tierra. Es un golpe durísimo para las empresas ya que el flujo de fondos se cortó de un día para el otro. Los problemas para hacer frente a las obligaciones son inmediatos. Es inédito; la situación nos supera porque nos produce un sistema de falta de liquidez”, agregó.

Emergencia aerocomercial

La dinámica de los hechos que se impuso por estos días en América latina generó el freno a cero de prácticamente todo el sistema aerocomercial. “La verdad es que es imposible pensar cómo se sale de esto. Estamos totalmente de acuerdo con las medidas, las apoyamos, el problema es que se generan consecuencias. No puedo decir como se va a salir, pero no se sale solo de esto y es un tema que no sólo afecta a Latam sino a todas las aerolíneas del mundo. El sector esta en conversaciones con diversos gobiernos para ver cómo se busca algún tipo de apoyo financiero”, dijo la CEO de la filial argentina de la compañía.

Los vuelos de cabotaje son otra de las incógnitas. “Todos los países los han restringido o van camino a hacerlo. Nos preparamos para todo. De cualquier manera, esperaremos las próximas horas aunque en las últimas horas, la demanda ha caído de una manera inimaginable”, remarcó Altgelt.

La decisión de suspender totalmente o restringir los servicios aéreos está en carpeta y será el presidente Alberto Fernández el que tomará la última decisión (ver aparte).

En la Argentina, el Gobierno sólo autorizó vuelos de Aerolíneas Argentinas para traer de regreso a pasajeros varados en el exterior, especialmente desde Madrid y Estados Unidos

Por: Diego Cabot