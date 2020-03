VIDEO: “Estamos frente a una situación similar a una guerra”

Así lo definió el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, quien afirmó que ante la situación que genera el coronarivus en el mundo, obliga a tomar medidas extremas como cuando se desata una guerra. El industrial azucarero en las últimas horas donó 10 mil litros de alcohol a la Provincia, para que el Siprosa produzca alcohol en gel, y puso a disposición del gobierno uno de sus hoteles para la eventual atención de pacientes con el virus.

Rocchia Ferro indicó que “el tema no debe generar pánico, pero si debemos ocuparnos para adoptar todas las medidas que sean necesarias. No se puede parar el país porque la gente tiene que comer, por eso tenemos que pensar qué hacer para lo que viene, porque todavía no llegó lo más fuerte. En Tucumán y en el país, todavía no es como ocurre en otros países, como España. Pero debemos prepararnos como en una situación de guerra y por eso creo que deberíamos convocar a un comité de guerra para tomar todas las medidas que hagan falta”.