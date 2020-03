VIDEO: el PAMI Tucumán atiende con normalidad pero pide prudencia a sus afiliados

El responsable del PAMI Tucumán, César “Kelo” Dip, afirmó que la atención y los servicios a los afiliados se brindan con normalidad, atentos a los cuidados que impone las actuales condiciones sanitarias. En especial, el funcionario recomendó que aquellas personas que puedan hacer los trámites vía web no concurren a las delegaciones de la obra social.

Dip explicó que los beneficiarios tienen que pasar directamente por las farmacias para obtener los remedios gratuitos, no necesitan ninguna autorización previa. “Queremos reducir al máximo el traslado y la presencia de los afiliados al PAMI, por eso les pedimos encarecidamente que no vengan si no es imprescindible”, dijo el exintendente de Lules. Indicó que todos los trámites que exigían una renovación o validación, fueron prorrogados por 30 días en forma automática.

Dip recomendó emplear las herramientas de comunicación disponibles: PAMI Escucha al número 138; y la página web: www.pami.gov.ar