Cierre de bares y restaurantes en Yerba Buena

CIERRE DE BARES Y RESTAURANTESDebido a que lamentablemente no se ha cumplido con las medidas preventivas del coronavirus, hemos tomado la decisión de cerrar los bares y restaurantes de nuestra ciudad, para evitar la concurrencia masiva del público. Sólo estará permitido que trabajen bajo la modalidad del delivery o para retirar la comida del local. En los últimos días observamos que en la Avenida Perón muchos vecinos concurrieron para hacer deportes y es algo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no aconseja en estos momentos. A partir de ahora, convocamos a no hacer deportes en forma grupal o individual sean o no al aire libre. Le pido a los vecinos que actuemos con prudencia y responsabilidad social. Vencer esta pandemia depende de todos nosotros.La mayoría de los tucumanos que están aislados, porque llegaron hace poco del exterior, viven en Yerba Buena. Es importante que seamos conscientes y entre todos evitemos la propagación del coronavirus.#yerbabuena #eljardindetucuman

Posted by Municipalidad de Yerba Buena on Wednesday, March 18, 2020