El comercio analiza reducir su horario de atención a seis horas por día

El horario de atención quedaría establecido de 8 a 14 horas, o si los comerciantes lo desean repartir tres horas por la mañana y 3 por la tarde o las seis horas hacerlo en el turno de la tarde a partir de las próximas horas y hasta tanto pase la emergencia sanitaria.

Así lo afirmaron la presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alejandra Rafael; Víctor Paz, del Sindicato de Empleados de Comercio y el empresario Lami Hernández.

“Esperamos que en el corto plazo el gobierno nacional salga con alguna medida para paliar la situación del comercio, que no va a poder afrontar pagos de sueldos, alquileres o impuestos, si no tenemos venta no podemos afrontar esos pagos” resaltó Rafael.

“Venimos de dos años de recesión con cierre de comercios inusitados, porque nunca en el país hubo esta cantidad de cierres y necesitamos una ayuda del gobienro nacional, que ayudó al turismo pero para las pymes no hay ninguna ayuda aún, que nos permita cerrar las puertas como hoy la pandemia lo está demandando, destacó la titular de la CAME.

Indicaron además que el horario de atención está pensado en bajar el flujo de personas, como lo solicitan las autoridades sanitarias, pero que dado la situación económica del sector se ven imposibilitados de cerrar las puertas, aunque están convencidas de que en el corto plazo se verán obligados a hacerlo ante la situación impuesta por la pandemia.

Desde el sector gremial indicaron además que se encuentran en una situación complicada y que flexibilizarán el pago de los sueldos, atento a la situación de las empresas, por lo que se podrá esperar algunos días de retraso en el pago de los salarios de los empleados.

Rafael indicó además que al ser una importante (los comercios) fuente de empleos, el cierre de las puertas podría generar “un caos económico” teniendo en cuenta que se cortarían las cadenas de pagos, sobre todo con los proveedores, ya que al no tener ventas no generarían los recursos para hacer frente a las obligaciones contraídas.

Fuente: Diariopanorama