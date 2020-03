Rompió el silencio el hijo de la primera contagiada con coronavirus en Tucumán

Llegaron hace casi dos semanas de europa y se encerraron en su casa, dice el joven cuya madre fue la primera en ser diagnosticada en nuestra provincia. Su padre está grave y pide que dejen de insultar y difamar a su familia.

El anuncio del primer caso de Coronavirus en Tucumán sacudió a la población. Mientras muchos resolvieron extremar las precauciones, otros se lanzaron a la búsqueda de la identidad de la paciente cero. Difundieron sus fotos y la de su familia y se dedicaron a insultarlos, acusándolos de no haber guardado la cuarentena obligatoria.

El hijo de la mujer habló en exclusiva con el periodista Roque Galeano. En la entrevista, respondió todas las consultas sobre la actitud y los recaudos que tuvo su familia desde que llegó de Europa hasta el día de hoy, en que su madre está diagnosticada y su padre pelea por su vida en una clínica.

La conversación, por supuesto, fue telefónica. Los datos del joven, como el de su familia, son preservados para preservar la intimidad de una familia que atraviesa su momento más difícil. Pero su historia, asegura, debe ser conocida para evitar el pánico y para que la población cuente con toda la información que merece.

¿Cómo fue su llegada a Tucumán?

El sábado 7 de marzo teníamos que tomar el vuelo de Madrid, cerca de las 6 y media. Llegábamos a Buenos Aires el 8 de marzo, más o menos a las 5 de la mañana. En medio del vuelo empezaron a salir las imágenes con la recomendación y nos dieron (un papel) que uno tiene que llenar con sus datos, es para cada pasajero del avión. Eso, aparentemente, hace que el Gobierno, apenas se entere si alguien tiene Coronavirus, ya tienen nuestros datos para conseguirnos. El viaje fue tranquilo, unas 12 horas y media. Llegamos a Buenos Aires, teniendo esos papeles y no nos hicieron ningún control. Hacemos migraciones tranquilamente, buscamos valijas y recién cuando salimos de buscarlas, en la Terminal A, había una chica, que me imagino es de la salud pública, que nos pide la documentación que se nos dio en el avión. Se la entregamos y partimos a Tucumán. El vuelo nuestro salía tipo 7, no me acuerdo con exactitud. Llegamos a las 8 y media, tomamos el taxi y partimos a mi casa. Más o menos, a las 10 de la mañana ya estábamos en casa. Mucha gente dice que salimos por todos lados. No, es falso. La única vez que salimos fue ese mismo día para comprar cosas porque sabíamos que el Gobierno nos pedía la cuarentena de 14 días. Ese día compramos una gran cantidad de provisiones y nos quedamos en nuestra casa. Mi papá trabajando, mi mamá también y yo con mis hermanos.

¿Es decir que el 8 de marzo ustedes llegan, hacen las compras y después, el resto de los días, hasta el día de hoy estuvieron en sus casas aislados, sin ningún tipo de contacto?

Sí. El único contacto que teníamos era a través del celular y, si necesitábamos comprar cosas, les pedíamos a nuestros familiares o amigos. Ellos llegaban, nos dejaban las cosas en la puerta principal y se alejaban. Les decíamos “hola” y ese era todo nuestro contacto. Ellos ya estaban subiendo al auto mientras nos saludaban.

¿Desde el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) hicieron control sobre ustedes? ¿El gobierno sabía de su situación? ¿Hizo contacto con ustedes alguien desde el Ministerio de Salud?

Sinceramente, no. Llegamos, estuvimos dos días y a mi papá le agarró fiebre muy alta. Mi mamá empezó a llamar al 0800 y nadie le respondía, así que empezó a llamar a todos los servicios posibles para que vengan y nos ayuden hasta que acudió el Siprosa y su ambulancia unas horas después de todo esto. Le hicieron las muestras (a mi papá) para el Coronavirus y también a mi mamá. Quedó ahí mi papá, pero se empezó a sentir peor a la noche y ahí llamamos otra vez a la ambulancia. Llegan tipo 1 de la mañana llega el Siprosa, 12 y media.

¿Esto cuándo fue?

El tercer día desde que habíamos llegado a Tucumán

Es decir el 11 de marzo. Anterior a ello ¿habían presentado algún tipo de síntoma?

No. Mi papá trabaja siempre las 24 horas y, en general, tiene esa cara de cansado de estar trabajando siempre; pero él es así. Pero de ahí, no, ningún síntoma, nadie presentaba síntomas.

¿Cómo está ahora tu familia?

De salud, los que estamos bien somos mi hermana y yo, que estamos sin presentar síntomas. Mi mamá, bueno, ahora salió lo del Coronavirus y mi papá está internado en una clínica privada y no está bien. Ahora me acaban de informar que, dentro de todo, está estable, pero en general no está bien de salud.

¿Qué le dirías a la gente que asegura en las redes que ustedes violaron la cuarentena?

En Instagram empezó a seguirme bastante gente, imagino que para escracharme. Sacaron varias fotos mías de ahí para poner “esta es la familia, tiene coronavirus, se han paseado por todo lados”. Me han mandado mensajes insultándome, expliqué la situación tranquilo y han entendido todos. De ahí, hay más gente que está hablando por todos lados.

Al día de hoy, el Ministerio de Salud que al comienzo no tuvo mucho contacto ¿está en comunicación con ustedes?

Que yo sepa, y por lo que veo a mi mamá, no. Sinceramente, no.

¿Hay algo más que quisieras decir?

Me gustaría que no difamen con fotos mías y de mi familia, que dejen de hablar sin información, sin saber. También estoy viendo que hay otra señora a quien también están difamando, tampoco lo hagan con ella. No sé cuál habrá sido su situación, pero tampoco muestren fotos de su familia, por todo lo que conlleva eso.

Fuente: estatodobientuc