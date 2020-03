Alberto Fernández: “20 mil argentinos se fueron del país cuando declaramos la pandemia”

El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar a las personas que violaron la cuarentena obligatoria para evitar que se propague el coronavirus, y apuntó contra aquellos que se fueron del país luego de decretada la cuarentena. “Más de 20 mil personas se fueron de la Argentina cuando les avisé que había una pandemia, y parte de esos son los que reclaman que los traigamos urgente, hay que terminar con eso”, afirmó.

“Ojalá que este virus maldito nos eduque. Nos haga entender que no hay lugar para los vivos”, agregó el Jefe de Estado, y planteó: “No es la pelea de un presidente, es la pelea de la sociedad, no peleo por la economía, peleo por las vidas de la gente”.

"Me preocupa mucho que haya tontos que no entienden el riesgo en el que estamos. Me preocupa mucho el idiota que circula con fiebre sin darse cuenta que puede estar lastimando la salud de todos. Me preocupa su egocentrismo", @alferdez en #LaPenaDeMorfi 📺pic.twitter.com/7lOoK83aTO — Juan Amorín (@juan_amorin) March 22, 2020

Por otro lado, se refirió a las medidas implementadas para evitar que prolifere el Codiv-19. “En aquellos países que no previeron la dimensión del contagio, se dio en una velocidad tan alta que el sistema de salud no pudo contener la atención”, dijo, al tiempo que remarcó: “El contagio va a ocurrir, no lo vamos a poder evitar, en nuestra casa el contagio será más lento y como es más lento vamos a poder atender a la gente. Cuando más lento sea el contagio, más posibilidad de atenuar y de que el virus mate sea mucho menor”.

El jefe de Estado hizo hincapié en la explicación sobre la curva de contagios y la importancia de que la gente cumpla con la cuarentena obligatoria. “Haciendo el contagio más lento, tenemos los recursos para atender a la gente. Ese es el secreto. Eso es achatar la curva”, precisó.

Entrevistado en Telefé por el periodista Gerardo Rozín sobre la posibilidad de decretar el Estado de Sitio, el presidente la rechazó, y aseguró: “No quisiera llegar a eso, hablaría muy mal de la sociedad argentina”. En esa línea, explicó que esa tarea de control está en manos de las fuerzas de seguridad y que aquellas personas que no puedan explicar que hacen en la calle serán detenidas y puestas a disposición de un juez.

"CADA ARGENTINE":

Por el término que utilizó Alberto Fernándezpic.twitter.com/0t6VMU6Q84 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 22, 2020

Para graficar como está atravesando la pandemia la Argentina, Fernández dijo: “Estamos escribiendo la obra sobre el escenario. Porque es un virus que no conocíamos y estamos viendo como se hace más lento el contagio. Es una experiencia que estamos viendo sobre la marcha”.

Fuente: Infobae