Se evalúa cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En diálogo con el New York Times, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, expresó: “Lo que hace que esta crisis sea tan única y tan difícil de superar es la incertidumbre. Nadie hoy puede decirle cuáles son los desarrollos mañana, cuáles son en un mes, por no mencionar en más de cuatro meses. Por lo tanto, no sería responsable de ninguna manera establecer una fecha o tomar una decisión en este momento, que se basaría en la especulación sobre los desarrollos futuros”.

Gerardo Werthein Titular del Comité Olímpico Argentino dijo lo siguiente en TN «Esta situación estuvo evaluada constantemente por que están en riesgo la salud de muchos deportistas, estamos viendo que hay un brote en África aparte de Sudamérica, Un Juego Olímpico no es como un partido de fútbol que se reprograma fácilmente, lo que creo que para tomar la decisión, en este momento no están dadas las condiciones, la cancelación de un juego es la caída del financiamiento para entrenadores, competidores y muchos países. De lo recaudado el Comité financia muchos países para que puedan sostener su estructura. Los atletas sienten la desesperación de no poder entrenar, pero también somos seres humanos y todos tenemos miedo. En este contexto los centros están todos cerrados. Un 60% ya esta clasificado pero no se van a poder dar en tiempo y forma el resto de los torneos clasificatorios, es posible que se use el resultado de los torneos panamericanos para realizar menos eventos previos a Tokio 2020.

Hoy vivimos las circunstancias día a día, en las próximas semanas se van a evaluar las decisiones que se van a tomar. Seamos realistas podemos equivocarnos esta enfermedad nos da sorpresas negativas constantemente. Por el momento no veo ningún escenario alternativo, Tokio hizo una inversión increíble, y nos informan que la próxima semana arrancan las clases y superaron la Pandemia a diferencia del resto del mundo.

No van a ser Juegos perfectos pero vamos a poner lo mejor de todos, ya que el mundo esta en jaque. Por ejemplo Australia puso centros esterilizados para que los atletas puedan entrenar pero aun así se corren riesgos. Nosotros no estamos para correr ese tipo de riesgos. La verdad no tenemos soluciones a la vista que nos deje tranquilos. Nadie en su sano juicio puede decir que no tiene miedo en estos momentos, pero eso no significa que dejemos de buscar alternativas, en los deportes individuales es mas sencillo solucionar el problema al contrario de los que son en equipos. A nosotros nos falta ver la peor parte de la película, así que las próximas 4 semanas van a ser cruciales para ver que sucede.»

El presidente del COI confirma que no se han suspendido los JJOO de Tokio y advierte de las dificultades que presenta una cancelación o un aplazamiento. Bach: "La cancelación de los JJOO de Tokio no ayudaría a nadie” https://t.co/odurMlb1Q5 pic.twitter.com/xyGtM4NbiT — IUSPORT (@iusport) March 22, 2020

Las próximas semanas serán cruciales para saber si se suspenden los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por el momento en nuestro país les recordamos a todos que se queden en sus casas, que eviten el contacto con otras personas, lo peor todavía no llego, seamos concientes y responsables con nuestro accionar en estos momentos.