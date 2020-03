Alberto Fernández “no me temblará el pulso para prorrogar” el aislamiento obligatorio por el coronavirus

El presidente Alberto Fernández afirmó este domingo que en el momento actual “no hace falta declarar el estado de sitio” pues “el sistema legal funciona como corresponde”, pero advirtió que “no le temblará el pulso para prorrogar” el aislamiento obligatorio por el coronavirus “si es para tranquilidad, salud y cuidado de los argentinos”.

Asimismo, aseveró que su prioridad es “la salud y la vida” de la gente por sobre la economía.y que el Gobierno va a “gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila”, al tiempo que fustigó a los “tontos e insensibles” que violan las medidas oficiales dispuestas por la pandemia.

ernández adelantó que mañana lunes se reunirá a las 11 con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y los intendentes del primer y segundo cordón del conurbano “de todos los sectores políticos” para “ver qué logística” hay que “desplegar” en el principal distrito del país y reveló que se anunciarán paliativos para sectores afectados por las restricciones y una lista de 2.000 precios máximos.

El mandatario afirmó también que prorrogar el aislamiento social y preventivo, que fue dispuesto hasta el 31 de marzo, es una “posibilidad”, y añadió que “no me temblará el pulso si es para tranquilidad, salud y cuidado de los argentinos”.

“Estoy tan enojado como cualquiera de ustedes con los que no cumplen, porque no son conscientes del riesgo al que se exponen y al que exponen a otros”, dijo sobre los ciudadanos que no respetan las normas del aislamiento social preventivo.

Anunció que el Gobierno dará a conocer mañana medidas para mitigar el impacto de las restricciones para los sectores más afectados, entre ellos monotributistas, pymes, pequeños comerciantes y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Además, adelantó que el Gobierno avanza en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para “prohibir” el corte de servicios esenciales durante el aislamiento, para que “el que no pueda pagar no se quede sin agua, luz, Internet, ni cable”.

Fuente: Diario Panorama