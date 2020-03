Coronavirus en Argentina: el Gobierno confirmó el primer caso de transmisión comunitaria

Después de conocerse que en el país ya se registran 266 casos confirmados de coronavirus, este lunes se supo que uno de ellos se trataría del primero sin contacto estrecho en Argentina. “Se está iniciando la transmisión comunitaria”, aseguró en conferencia de prensa la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

“En la Argentina, son 266 los casos que han sido confirmados, de los cuales 190 tienen un antecedente de viaje internacional, 59 tienen transmisión local en conglomerado, 1 caso no tiene antecedente de viaje o contacto estrecho y 17 se encuentran en evaluación epidemiológica”, informó el Ministerio de Salud.

Según Vizzotti, la transmisión comunitaria se “está iniciando” en zonas como “el AMBA, alguna ciudad de Chaco, Tierra del Fuego y Córdoba” y que, más allá de las generales, se están analizando las medidas a aplicar en cada jurisdicción.

Debido a que no es especificó en el parte, no se sabe aún dónde se registró este primer caso de contagio comunitario, pero la secretaria de Acceso a la Salud informó que por el momento ya se registraron casos de coronavirus en 17 provincias.

La presencia de un caso de transmisión comunitaria significa que ese paciente no tuvo contacto conocido con algún con caso importado del exterior, con un contacto estrecho y no se trata de uno de conglomerado.

“Los casos relacionados con viaje son personas que estuvieron en el exterior, volvieron al país con síntomas y los tests dieron positivo. Todas las personas que son contactos estrechos de esas persona requieren un seguimiento muy cercano en aislamiento y en caso de confirmarse que tienen la enfermedad se los clasifica como un contacto estrecho de un caso importado”, puntualizó.

Y agregó: “Si aparece algún caso confirmado que ha tenido alguna cercanía con algún enfermo sin tener contacto estrecho, como lo pueden ser los trabajadores de la salud o de aeropuertos, se los clasifica como transmisión en conglomerado”.

Vizzotti, además, informó que en el país ya 51 personas que se infectaron del virus fueron dados de alta, que hay 4 fallecidos y que se descartaron 1.171 casos que dieron negativo y otros 1.052 por investigación epidemiológica.

Por último, hizo referencia a la reunión que mantuvo el ministro de salud Ginés González García con representantes de todas las provincias y dijo que hay preocupación porque no se cumple con el aislamiento obligatorio. “Se está generando mucha demanda de trabajo para hacer cumplir esa situación y se evidencia que las personas que tienen indicación de aislamiento no lo cumplen y quienes están llegando de viaje no visualizan la importancia de su aislamiento”, informó.

