ALERTA Salud Pública recomienda el uso de barbijos para todas las personas

Luego de una reunión en donde las autoridades sanitarias actualizaron las medidas de prevención debido a la situación actual en la provincia, el secretario ejecutivo médico del Siprosa, doctor Luis Medina Ruiz, contó que la ministra de Salud Pública, doctora Rossana Chahla, recomienda el uso del barbijo en la vía pública o en lugares donde no hay certeza de que el virus no esté circulando. “A partir de los nuevos casos confirmados en Tucumán nos preocupa que seis de esos pacientes tienen pocos síntomas, catarros simples o directamente no los tienen. Eso nos da la certeza de que el virus está circulando entre nosotros, por lo tanto a partir de ahora si uno tiene que salir hay que usar el barbijo”, explicó.

En este sentido, el profesional indicó que el adulto mayor no debe salir de su casa ni recibir visitas. “En caso de que reciba a alguien, esta persona debe tomar todas las medidas necesarias como el uso del barbijo, lavado de manos, cuidado en los calzados, en la entrada contar con un trapo de piso lavado con agua y lavandina, y dejar los zapatos afuera”, detalló Medina Ruiz.

¿Cómo se usa el barbijo?

Medina Ruiz explicó que esto depende del modelo. Siempre hay que tratar que cubra la nariz, la boca y que no haya lugares por donde puede entrar el aire. Es importante que este sea una barrera entre el ambiente donde está el virus y la vía área, por lo que no hay que tocar el barbijo con las manos.

Cuando la persona se coloca el barbijo, lo principal es controlar que el frente muestre el tableado hacia abajo. Esto permitirá que la forma de cascada cubra nariz, boca y mentón para una buena sujeción. El puente flexible de la nariz debe estar ajustado y las tiras superiores siempre van en lo alto de la cabeza. En tanto, las tiras inferiores van en la nuca y de este modo los laterales quedan bien sellados.

Se recomienda hacer moños para sujetarlos y que las tiras se coloquen de esa forma, ya que sólo de esta manera se asegura el sellado de la boca y la nariz. La persona que está haciendo uso de esta protección no debe tocarse ningún lado de la cara como nariz, ojos y boca, ya que por estos lugares pueden entrar las enfermedades.

El retiro del barbijo es muy importante ya que una vez utilizado se considera un elemento muy contaminado. Por lo tanto, siempre se debe evitar el contacto con el frente del mismo.

Por último, desatar los moños y desechar el objeto siempre desde las tiras. Una vez que es descartado, lavarse las manos con agua y jabón. Los barbijos no pueden ser usados por más de dos horas. Una vez pasado ese tiempo, se debe reemplazar por otro nuevo y limpio; y en el caso de humedecerse o mojarse por alguna razón, cambiarlo antes de tiempo.

Contrariamente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos (CDC) y el Ministerio de Salud de la Nación no recomiendan a la población llevarlos cuando caminan por la calle, cuando van a hacer compras a un mercado, asisten a un evento deportivo o cuando en pocas semanas lleven a sus hijos al colegio.

“Tienen un rol muy limitado en la Argentina, en un país que por el momento no ha tenido ningún caso, y consideramos un país de bajo riesgo. Solo cuando una persona con síntomas respiratorios y que dice que viene de China o que estuvo con alguien enfermo consulta rápidamente en la guardia médica, le ponemos uno de estos barbijos para que evitemos que sus secreciones se dispersen en el ambiente“, dijo a la doctora Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz.

Y agregó: “Las personas que lo asisten, enfermeros, médicos, y los que lo reciben utilizarán el barbijo quirúrgico. El barbijo N95 queda exclusivamente reservado para el personal de salud que le haga algún procedimiento a la persona enferma que va a aerosolizar el ambiente, situación que solo se da cuando le tomamos una muestra respiratoria o hacemos otros procedimientos. La OMS, el CDC, el Ministerio de Salud nos dicen que la población en general no debe utilizar máscaras para protegerse”.