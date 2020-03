Japón pospone hasta 2021 los Juegos Olímpicos por el coronavirus

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, confirmó hoy que se aplazan por un año los Juegos Olímpicos de Tokio, pautados para desarrollarse, originalmente, entre el 24 de julio y el 9 de agosto.

Abe dijo que el aplazamiento lo resolvieron hoy en una conversación telefónica que mantuvieron con el presidente del COI, Thomas Bach, y que éste aceptó la propuesta, por la pandemia de coronavirus que tiene en jaque al planeta.

El COI había emitido el domingo pasado un comunicado en el que manifestaba que “dentro de cuatro semanas”, aproximadamente, definiría si aplazaba los Juegos. Recién, en su primer comunicado oficial tras la reunión, confirma la postergación con plazo máximo de un año: “Los Juegos de la XXXII Olimpiada en Tokio deben reprogramarse para una fecha posterior a 2020 pero no más tarde del verano de 2021 para salvaguardar la salud de los atletas, todos los involucrados en los Juegos Olímpicos y la comunidad internacional”.

En las últimas horas varias federaciones, entre ellas Estados Unidos, pidieron públicamente por la postergación, y Canadá anunció que no participaría del evento deportivo si no se decidía suspenderlo hasta que pase el brote del virus.

Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committeehttps://t.co/XNcaa4Gvx8

— Olympics (@Olympics) March 24, 2020