Preocupación en los empresarios azucareros por las fuertes declaraciones de Alberto Fernández

Jorge Rocchia Ferro, Presidente de la Cía. Azucarera Los Balcanes, respondió al Presidente Alberto Fernández: “Me entristece realmente lo que dice el Presidente Alberto Fernández después de habernos conocido el año pasado personalmente como trabajamos en Tucumán desde la industria azucarera para el crecimiento de nuestro país, a pesar de que aún no comenzó la zafra 2020. No hay especulación, la industria azucarera trabaja para abastecer al mercado hogareño y hospitalario con alcohol. Podemos estar seguros que no va a faltar en nuestro país alcohol para el uso aséptico, ni existe el aumento de precio por parte de los productores de NOA”.

Fue tras las declaraciones de Fernández en la entrevista televisiva en donde delegó en los productores las consecuencias del aumento de precios en el alcohol y la falta de este producto en góndolas.

Los Balcanes, Compañía Azucarera tucumana líder en la elaboración de alcohol a base de caña de azúcar, continúa en su plan de colaboración ante la pandemia que azota a la Argentina y el mundo, con la donación alcohol para la Provincia de Tucumán y principales centros de atención médica de Argentina. Ya son 110 mil litros de alcohol que lleva donados. “Se le envió una carta al Presidente, al Ministro de Producción Kulfas y a Paula Español (Secretaría de Comercio Interior de la Nación) poniéndonos a disposición con toda la producción de alcohol que contamos para que puedan abastecer a lo ancho y largo de nuestro país” declaró Rocchia Ferro, que además es Presidente de la Unión Industrial de Tucumán,

Desde Los Balcanes, ya llevan efectuados 110.000 litros de alcohol donados entre el Gobierno de Tucumán, Catamarca, Gobierno de la Provincia de Chaco, Misiones, Santa Fe, a las intendencias de las Localidades de El Palomar, San José de Arequito, Tafí del Valle, Lules, Aguilares, La Florida, Simoca. Además de Instituciones Civiles como la policía provincial y municipal de Tucumán, Sanatorios, Defensa Civil, Hospitales, entre otros. La empresa fue la primera en impulsar una mesa de diálogo entre el sector público y privado, a la que se sumaron instituciones como la Federación Económica de la provincia y empresarios e industriales de todos los sectores, además de poner sus esfuerzos a disposición del gobierno provincial y nacional para hacer frente a la pandemia en el país con importantes donaciones al gobierno para que produzca alcohol en gel y de este modo puedan proveer de este producto al sistema provincial de salud de Tucumán, donde había un faltante.

Los Balcanes administra más de 35.000 hectáreas de cañaverales y muelen 3,5 millones de toneladas de caña de azúcar, equivalente a un cuarto de lo que se produce en la provincia cada año. Dentro de La Florida se produce 120.000 m3 de alcohol industrial que luego, es deshidratado para aportar más de 10 millones de litros mensuales de etanol destinado a la mezcla con las naftas. La mayor parte de la producción es destinada al mercado interno. Actualmente este mercado se encuentra en discusión como consecuencia de la exigencia de la prórroga de la Ley de Biocombustible y el atraso en el precio fijado por el Estado que no permite cubrir los costos para producirlo.

Prensa: Los Balcanes