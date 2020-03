Desmienten una falsa publicación en las redes sobre el supuesto cierre de la Asistencia Pública

En plena emergencia por la pandemia de coronavirus hay personas que, sin tomar en cuenta el momento de zozobra que vive la sociedad, se dedican a generar noticias falsas (o fake news), que luego se viralizan a ritmo vertiginoso a través de las redes sociales y en grupos de Whatsapp. Este accionar irresponsable y delictivo puede ocasionar graves perjuicios a la población en el marco de crisis actual.

En las últimas horas, se hizo circular en distintos grupos de Facebook un falso aviso, con el logo de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la firma del intendente Germán Alfaro, en el que se anuncia que “la Asistencia Pública se encuentra cerrada hasta nuevo aviso”, por lo que se sugiere a los vecinos que “se dirijan a los caps (sic) más cercanos a su domicilio”.

Esta falsa noticia fue compartida por varias personas que, por malicia o por desconocimiento, terminaron viralizándola.

El secretario de Gobierno municipal, Rodolfo Ocaranza, desmintió terminantemente que la Asistencia Pública esté cerrada y confirmó que continúa atendiendo con normalidad en sus sedes de calle Balcarce al 500, de 8 a 13, y Santiago del Estero al 100, de 8 a 18, y en el Laboratorio de calle San Juan 153, de 8 a 17.

“Esta fake news no es algo gracioso, sino peligroso. No es una travesura, es un delito. No es algo ingenuo, porque puede provocar daños irreparables”, sentenció el funcionario.

Ocaranza comparó la falsa noticia sobre el supuesto cierre de la Asistencia Pública con otra que se viralizó a nivel nacional en la que se informaba, falsamente, que las pólizas de seguro no cubrirían determinados daños a vehículos mientras estén vigentes las restricciones para circular dispuestas en el marco de la cuarentena obligatoria por el avance del coronavirus. “Esta es otra fake news que fue desmentida ayer por la Superintendencia de Seguros de la Nación”, recordó.

El secretario de Gobierno sostuvo que “en estas épocas de zozobra, desinformar maliciosamente a la gente y que esta no pueda acceder a los servicios de salud, es un delito de acción pública grave, actitud delictiva que alcanza no solamente a quien produce esta noticias falsas, sino también a quienes las difunden sin haber corroborado su veracidad”.

Días atrás, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hizo recomendaciones sobre el riesgo de las fake news luego de que él mismo replicara una información falsa que le llegó por Whatsapp, en la que se aconsejaba tomar bebidas calientes para combatir el coronavirus, lo cual luego fue desmentido por distintos especialistas.

En este sentido, Ocaranza advirtió que “todos pueden caer en el engaño de las noticias falsas, algunas de las cuales son muy burdas, aunque otras no tanto”.