Roberto Sagra, San Martín “No se sabe cuando volvería el fútbol”

San Martín no escapa a la realidad que implica un fútbol postergado ante la pandemia del COVID-19 y, pese a que es sostén de miles de familias, a voz del propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández, el deporte predilecto de los argentinos puede esperar.

Ante esta situación, el presidente de la institución, Roberto Sagra, dejó sus sensaciones ante los micrófonos de Antena Ocho. “San Martín no escapa a esta situación, preferimos pensar en como vamos a continuar cuando esto se solucione porque nos afecta como a todo el mundo”, expresó.

“Es obvio que la AFA va a tomar cartas en el asunto porque está preocupada y ocupada en el tema pero hoy todo esto no se puede dimensionar porque todos los días cambia, hablar de soluciones no tiene sentido en estos momento”, manifestó Sagra dejando en claro que una solución a la crisis que se enfrenta el club y el fútbol en general por la pandemia de coronavirus todavía está lejana.

“No se sabe cuando volvería el fútbol, este es un deporte de contacto donde ya se ha comprobado que muchos se contagiaron. En el club solo nos ocupamos de la mantenimiento de las canchas después hemos licenciado a todo el personal”, aseguró.

Es el propio Sagra quien también decide dejar la pelota a un lado para priorizar la vida y al hincha del club. “Hoy a hablar de fútbol no tiene mucho sentido, es difícil hablar solamente de eso en el marco en el que estamos por eso hay que estar tranquilos y cuidarnos entre todos. Cuando todo esto pase habrá una reestructuración profundo en el fútbol argentino, San Martín ha sido un club que pregonó para que no exista la Superliga y hoy esta situación queda a la vista. El club se vio perjudicado por todo esto, el fútbol argentino es uno solo y no podía haber doble comando por eso creo que todos los cambios van a ser para bien”, dijo.

También, el mandamás Santo habló de las posibilidades en cuanto a ascender directamente y las posibilidades que se manejan en este sentido desde AFA.

“En principio y en palabra de algunos dirigentes deportivos el torneo no continuaría. No se podría perjudicar a quienes pelean el descenso ni mucho menos a los que están arriban pero preferimos abstraernos un poco de todo esto y esperar que las cosas sucedan”, aseveró.

Por último, el titular del elenco de Ciudadela se refirió a las próximas elecciones y a las declaraciones de algunos posibles contrincantes a disputarle el cargo.

“Yo no tengo la cabeza en las elecciones, he visto que el ingeniero Mirkin salió a hacer declaraciones”. El expresidente había mencionado que el club se maneja como un a gerenciadora algo que Sagra no dejó pasar. “Capaz que si, que se maneja como una gerenciadora y permite que el club pueda subsistir, hay que ver como manejaba él el club. San Martín es un club que desde lo deportivo está bien pero que desde lo estructural tiene muchas falencias y no lo vi acercarse a aportar nada, no lo hizo ni cuando era secretario de Obras Públicas menos ahora”, concluyó.

Fuente: Antena 8