Para la prensa española ya es un hecho: Lautaro Martínez va a Barcelona

Es cierto que hablar sobre el mercado de transferencias ahora tiene muy poco sentido. Más aún si los intercambios hipotéticos conciernen a Italia y España, las naciones europeas más afectadas por el coronavirus, cuyos efectos sobre el calcio aún son imposibles de calcular. Pero en Catalagna están convencidos: Lautaro Martínez ha aceptado la corte de Barcelona y se está preparando para pedirle al Inter la luz verde para que se vaya. Para dar la noticia, negada en Milán, a partir del séquito del jugador, es el periódico deportivo de Barcelona.

Entendimiento sobre compromiso

Según el periódico, muy cerca del club blaugrana, el club catalán y el delantero centro argentino ya han llegado a un acuerdo sobre el compromiso y la duración del contrato. Sin embargo, Lautaro, agradecido por el Inter, habría pedido a los directivos del Barça que llevaran a cabo las negociaciones de manera prudente y respetuosa, haciendo una oferta adecuada al Inter. El jugador (siempre de acuerdo con la reconstrucción del periódico catalán, que no tiene confirmación en Italia) no estaría listo para forzar la mano para hacer que el equipo cambie y de hecho finge que al final todas las partes están satisfechas. De lo contrario, el acuerdo se salta.

Las presiones de Messi.

Después del partido del Camp Nou entre el Barcelona y el Inter en la Liga de Campeones el 2 de octubre, fue el otro periódico deportivo catalán, el Mundo Deportivo, el que reveló el interés del Blaugrana por Lautaro Martínez. Gran patrocinador del Toro, como se le llama, es Leo Messi, su compatriota y compañero de equipo en la selección argentina. La Pulce en varias ocasiones ha hablado públicamente de Lautaro de manera halagadora, y todos los senadores de Barcelona estarían de acuerdo en ver en él al posible heredero de Suárez. Pero, ¿qué estaría dispuesto a dar Barcelona a cambio? En la tarjeta Lautaro cuelga una cláusula de rescisión de 111 millones de euros, válida para el extranjero.

Las posibles contrapartes

Para no tener que retirar toda la suma, los catalanes podrían insertar algún jugador en la negociación. El primer nombre hecho por la prensa española es obviamente el del chileno Arturo Vidal, anhelado por Antonio Conte el verano pasado y valorado en Barcelona 20 millones. Otro posible peón de intercambio, pero esto es solo una sugerencia, podría ser el muy fuerte centrocampista brasileño Arthur. En cualquier caso, no solo Barcelona está interesada en Lautaro. En los últimos meses, la mitad de la Premier League se ha presentado con el séquito del jugador, comenzando desde Manchester City y Chelsea. Y, en cualquier caso, el presidente de Nerazzurri, Steven Zhang, dijo recientemente que “el Inter quiere comprar jugadores fuertes y conservar lo mejor que tienen”. En caso de que el Barcelona no gane la tarjeta Lautaro, considere Aubameyang del Arsenal como una alternativa de lujo.