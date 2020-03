Chiqui Tapia “No es el momento para picardías, ni para sacar una ventaja”

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se refirió a la situación económica de las instituciones en medio de la pandemia de coronavirus y les mandó un claro mensaje a los dirigentes que en este momento quieren sacar algún tipo de ventaja.

“Sin dudas que no es el momento para picardías ni para sacar una ventaja sobre los demás, tenemos que pensar en ayudar y que los clubes estén a disposición. Después veremos cómo y cuando se terminan los torneos”, aseguró Tapia en diálogo con canal 26.

“Lo que estamos viviendo tiene que ser la preocupación, no si tiene que haber un descenso, dos, quiénes van a ascender… No tenemos ni que pensar en eso. Leo, escucho encuestas… me da vergüenza que hagan eso en este momento. Tenemos tiempo para ver”, agregó el presidente de AFA.

Tapia, además, se refirió a la crisis económica que atraviesan los clubes y destacó en Fútbol sin manchas: “No tengo duda que el fútbol va a tener que cambiar, va a necesitar muchísimo del ingenio y la capacidad de los dirigentes para sobrepasar esta crisis”.

“La económica de los clubes es muy difícil de sostener, el fútbol cuenta con un solo ingreso, los derechos de televisión. Los sponsors no pueden cumplir sus obligaciones, va a ser muy difícil salir de esto”, agregó Tapia.

“Estamos trabajando para poder garantizar los ingresos, estamos haciendo un trabajo muy puntual. El fútbol argentino tiene más de 35 mil trabajadores. El compromiso es garantizar el salario de los trabajadores, después vamos a ver de qué manera se sale”, manifestó.

“No es momento de pensar en el futbol, es momento de que todos juntos podamos pasar este difícil momento. Sí, necesitamos la capacidad y solidaridad de todos los dirigentes para ver cómo salimos de esta situación. El fútbol pasó a un cuarto plano”, cerró sobre el tema el dirigente.