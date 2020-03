Confirmado: Los Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán el 23 de julio de 2021

El Comité Olímpico Internacional (COI) y los organizadores deTokio 2020 han acordado que los Juegos comiencen el 23 de julio del próximo año, según adelantaron fuentes próximas a estos organismos a la cadena estatal nipona NHK y confirmó posteriormente la propia organización.

Ambas partes acordaron la nueva fecha en una conversación telefónica en la que también participaron el Gobierno central de Japón y el Ejecutivo de Tokio, después de que se decidiera aplazar a 2021 los Juegos que debían disputarse del 24 de julio al 9 de agosto de 2020, debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

De igual manera, los Juegos Paralímpicos también se han confirmado para disputarse entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa

