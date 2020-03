El Ministerio de Educación de la provincia analiza el pago de las cuotas de colegios privados

Congelamiento de los alquileres, créditos blandos para vivienda única, suspensión de los cortes de los servicios son algunas de las medidas que dispuso el Gobeirno nacional para aliviar la carga de los argentinos en tiempos de cuarentena por el coronavirus. Sin embargo, hay una preocupación que da vueltas y vueltas, por estos días, en la mente de muchos padres con hijos en edad escolar.

La pregunta que resuena en sus hogares es ¿qué pasará con las cuotas de los colegios privados?… La respuesta no está definida. Es un tema complejo y comenzó a ser analizado en el Ministerio de Educación de la provincia.

La Dirección de Privados, que administra la contadora Mónica Marcilla, abiró la etapa de diálogo para intentar definir el tema cuanto antes.

“Estamos en conversaciones sobre el tema y seguramente se anunciará cuando tengamos una definición -explicó Marcillla-; las cuotas vencerán entre el 1 y 10 de abril; de manera que en ese período habrá una definición”, agregó.

En Tucumán, las cuotas de los colegios privados varían según la institución. Hay colegios que no tienen subsidio del Estado; por lo tanto pueden tener una cuota elevada. Se calcula que en la provincia, las cuotas van desde los $ 2.000 hasta los 10.000 mensuales, según el caso.

Las instituciones que agrupan a los dueños de colegios anunciaron que los aranceles comenzarán a enviarse en los próximos días. Según trascendió, no habrá aplazamiento o recorte en los montos en relación a lo abonado a principios de marzo. Es decir que ya se aplicó el aumento autorizado en diciembre del año pasado, que fue -en promedio- de 19% para todas las categorías.

El régimen de enseñanza se mantiene por plataformas no tradicionales (vía internet). Los docentes trabajan desde sus domicilios y los alumnos tienen responsabilidades que cumplir. Este es el argumento de los colegios privados para decir que no hay motivo para no cobrar la cuota.

¿Cuándo habrá una definición? se le consultó a la contadora Marcilla. “Eso lo anunciará el Ministerio de Educación, a través del área de prensa, cuando esté resuelto”, dijo.

Las tratativas están en plena etapa de diálogo; nadie que ceder. Los dueños de los colegios pretenden mantener tal como están los números y sin suspender las cuotas.

Fuente: La Gaceta