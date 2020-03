Coronavirus en Brasil: Se instalaron 200 camas en el estadio del Santos

La pandemia de coronavirus afecta al mundo entero y Brasil no está exento de ello. Al ir creciendo los casos confirmados, algunos clubes pusieron a disposición sus instalaciones para que el gobierno las utilice.

Santos, uno de los equipos más grandes del país vecino, anunció que se ha habilitado al Pacaembú, donde suele jugar de local. En el mítico estadio se han instalado 200 camas en el césped donde podrán tratar a los casos más simples de la enfermedad y, de esta manera, liberar a los hospitales brasileños. “Etapa de los logros inolvidables de Peixão, Pacaembú se ha convertido en un importante aliado contra el nuevo coronavirus. Se han instalado 200 camas en el césped del estadio y se utilizarán para los casos más simples de la enfermedad“, comunicó el club en las redes sociales.

Palco de conquistas inesquecíveis do Peixão, o Pacaembu se transformou num importante aliado contra o novo coronavírus. 200 leitos foram instalados no gramado do estádio e serão utilizados para os casos mais simples da doença.

