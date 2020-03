Las empresas de cable no cobrarán el “pack fútbol” a sus clientes

La pelota se frenó el 16 de marzo por la pandemia del coronavirus y su regreso es aún incierto. Es más, cada día parece más lejano. Los más optimistas ven un escenario de regreso a mediados de mayo (a puertas cerradas) y los más realistas no creen que eso suceda al menos hasta finales de julio o agosto. En este contexto, se desató lo previsible: se empezaron a acelerar los llamados de clientes de cable para pedir que no les cobren el “pack fútbol” o directamente para desuscribirse de los abonos con lo que pueden ver los partidos de Superliga.

Según pudo confirmar Doble Amarilla, ante este panorama, los cableros tomaron la decisión de no cobrar el “pack fútbol” desde el mes de abril. Esta mañana hubo una reunión clave entre los principales operadores de cable del país y las cadenas Disney (dueña de Fox Sports) y Turner. En ese encuentro se llegó al acuerdo para no cobrar el mes de abril a sus clientes. “Se decidió que los abonados del pack fútbol no paguen abril. Luego iremos viendo mes a mes de acuerdo a las previsiones respecto a la vuelta del fútbol. Entre el martes y miércoles se va a comunicar a los clientes”, confirmó a este medio un directivo de una de las empresas de cable. Con esta medida, buscan evitar la desuscripción masiva. “Si no le cobramos al cliente pero lo retenemos, evitamos luego tener que salir a pescarlos nuevamente”, comentó la misma fuente al analizar la medida que será celebrada por los clientes.

En tanto, en ese encuentro también empezó a analizarse cómo se implementará la medida. No es algo sencillo ya que no hay una fecha de facturación unificada y luego cada cliente que tiene débito automático, tiene un vencimiento diferente de su tarjeta. Es probable que muchos clientes vean debitada también la cuota de abril (unos $665) en su próximo resumen. Para esos usuarios, se analiza generar un saldo a favor en sus cuentas. Ese saldo podría ser utilizado para pagar el abono del cable o podría utilizarse para saldar el primer mes del “pack fútbol” cuando vuelvan los partidos.

Pagos a los clubes

La pregunta obvia ante esta decisión es ¿sin los ingresos de abonados, seguirán pagando las cadenas la cuota mensual por la explotación de los derechos de tv? Para despejar cualquier incertidumbre inmediata, ambas empresas avisaron hace 10 días que la cuota que se cobra en abril se va a girar en los próximos días. Son alrededor de unos $350 millones para repartirse entre los 24 clubes de Superliga.

Según pudo saber Doble Amarilla, tanto Turner como Fox, tienen pensado seguir con los pagos mensuales por más que no haya fútbol. “Vamos a seguir pagando, luego se verá cómo se compensa”, dejaron trascender en las últimas horas desde ambas empresas.

Si uno observa los recursos de los clubes de Superliga puede ver que, en promedio, los ingresos generados por la TV son en torno al 15% del total de la torta. Claro, hay clubes en los que esos ingresos significan menos del 5% y hay otros para quienes equivalen a más de 50%. Es por eso, que los clubes no sólo ponen el ojo en la TV. Según el último balance de Superliga, el ticketing (venta de entradas y abonos), la cuota social y la transferencia de jugadores, en promedio, representan casi 60% de los ingresos de las instituciones de Primera. Con el fútbol parado, no se venden entradas y la mora en el pago de la cuota social o la desuscripción está a la vuelta de la esquina. En tanto, hoy las instituciones prevén que el mercado de pases será deprimido y no habrá lugar a grandes ventas. Ante este panorama, claramente no les alcanza con el dinero de la TV y, por eso, empiezan a unificar un plan de supervivencia ante la pandemia.

