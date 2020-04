Cuándo paga Anses: calendario para el cobro del bono de $10.000, jubilaciones, pensiones y beneficios sociales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó el calendario de cobro. Si bien es el mismo que se publicó el mes pasado para todo el trimestre, se suman beneficios nuevos como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que anunció el Gobierno días atrás. De manera oficial, el calendario expresa las fechas de mayo también aunque en este contexto podría haber alguna modificación de fechas.

Se trata de toda las prestaciones del organismo, como jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único, como las correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción.

Los calendarios de pago de todas las prestaciones del organismo previsional pueden consultarse a través de la página web del organismo (www.anses.gob.ar), en sus cuentas de Facebook y Twitter o telefónicamente llamando al 130.

Las fechas de cobro se determinan a partir del último número del DNI del beneficiario y, en cada caso, se informa una fecha límite para cobrar.

Asimismo, cabe recordar que el 1° de marzo entró en vigencia la devolución del 15% en las compras con tarjeta de débito para jubilados y pensionados que cobren el mínimo y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones. El beneficio alcanzará a más de 7 millones de personas y funcionará en todos los supermercados, autoservicios y almacenes, tanto mayoristas como minoristas.

La devolución se hará efectiva el día hábil siguiente a la compra y se acreditará en la misma cuenta en la que el beneficiario recibe, mes a mes, su prestación.

CALENDARIO especial por el coronavirus

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para AUH y Asignación por Embarazo (AUE) de 10.000 pesos (requiere de preinscipción y es para un segmento puntual de argentinos. Se detalla el final de esta nota):

– Viernes 3 de abril: DNI que terminen en los números 0, 1, 2 y 3

– A partir del sábado 4 de abril y en el curso del fin de semana: la totalidad de los beneficiarios de AUH y AUE

Aquellos beneficiarios que tuviesen algún inconveniente en el uso de los cajeros automáticos para realizar el cobro, tendrán la posibilidad de hacerlo en las sucursales bancarias que les correspondan.

– En el caso de las personas cuyos DNI terminen en 4, 5 y 6 podrán cobrar en esas oficinas bancarias el lunes 6

– Mientras que los que tengan el documento finalizado en 7, 8 y 9 lo harán el martes 7 en esas sucursales.

Quiénes cobrarán el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

1 .Trabajadores en la informalidad, no registrados, que no tengan otro ingreso más que la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) estima que en la Argentina la proporción de asalariados en negro es del 34% de los trabajadores; unos 2,2 millones de personas que no tienen aportes al sistema de jubilaciones y pensiones.

2. Monotributista único, que no tenga otro ingreso declarado, como asalariado en blanco, pensionado, jubilado o trabajador autónomo y empleado de casas particulares. En el caso de los monotributistas deben estar inscriptos en AFIP en categorías “A”, hasta $208.339,25 y “B” $313.108,87, de ingreso acumulado en los pasados 12 meses, un promedio mensual de $17.361,60 en el primer caso; y $26.092,40 en el segundo.

La AFIP tiene registrados unos 3,2 millones de trabajadores en esa condición, pero el Ministerio de Trabajo identificó que se reduce a casi 1,6 millones la cantidad de los que no dependen de otro ingreso.

3. Monotributista Social; el último dato del Ministerio de Trabajo es de 366.000 trabajadores en esa condición.

4. Perceptoras de Asignación Universal por Embarazo. Existen 159.000, según las previsiones del Presupuesto 2020.

5. Beneficiarios como único recurso monetario del Plan Progresar, actualmente unos 530.000 estudiantes que perciben menos de $6.000 por mes.

Los excluidos del IFE

1. Monotributistas registrados en las categorías “C” o superior. Son unos 1,6 millones de trabajadores.

2. Autónomos registrados en la AFIP. Son unos 400.000 aproximadamente.

3. Jubilados.

4. Pensionados.

5. Trabajadores informales mayores de 65 años, pese a que muchos con edad superior a ese tope aún se desempeñan en un trabajo precario, porque no obtienen otro ingreso.

6. Si quien lo solicita o algún miembro de su grupo familiar percibe ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; monotributistas de categoría “C” o superiores y régimen de autónomos; prestación por desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ni planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

Qué pasos hay que seguir para percibir el beneficio

Aquellas personas que están inscriptas en la Anses no tienen que hacer ningún trámite; los que no estén registrados deberán inscribirse en una aplicación disponible en la web del organismo.

Fuente: Infobae