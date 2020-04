Confirmaron más de 350 casos de dengue en Tucumán

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia confirmó 353 casos de dengue, de los cuales 345 son autóctonos y 8 importados. Vigilancia Epidemiológica del Sistema Provincial de Salud atiende a las personas afectadas y procura el control de los focos en las distintas áreas. Una vez detectado los casos, un equipo de trabajo se traslada al lugar y busca que las viviendas de la zona realicen el descacharrado, evitando posibles criaderos de mosquitos.

Ventana a la Ciencia entrevistó a la entomóloga e investigadora de la Unidad Ejecutora Lillo (CONICET – Fundación Miguel Lillo), María Julia Dantur, sobre cómo prevenir el mosquito Aedes aegypti desde nuestros hogares, pero también se refirió a las acciones que puede realizar el Estado para evitar la proliferación de más casos de dengue.

¿Qué medidas se pueden adoptar considerando este tiempo de cuarentena?

Dantur- Resulta fundamental aprovechar el tiempo que tenemos en nuestras casas para revisar los fondos, jardines, balcones, y así eliminar el agua de recipientes inservibles, tirar los que no son útiles y reemplazar el agua por arena en algunos de ellos. También revisar canaletas, desagües, sumideros y piletas. Recordemos que sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue

¿Qué ocurre cuando hay casos sospechosos o confirmados de dengue? ¿Cómo es el control del mosquito?

Dantur- Las acciones que se realizan durante un brote de dengue son tareas de saneamiento ambiental, de control focal, de eliminación de recipientes inservibles, de educación y de comunicación. Por último, la aplicación de insecticidas de ultra bajo volumen (ULV), que es lo recomendado para máquinas manuales o montadas en camionetas, y que producen una niebla que mata mosquitos adultos. El sólo uso del insecticida no afecta a los huevos y larvas, por lo cual se producirán nuevos adultos, si no se realiza el descacharrado.

¿Se recomienda el uso de aeronaves para el control de Aedes aegypti?

Dantur- Por ningún motivo se recomienda la aplicación de insecticidas para control de Aedes aegypti mediante el uso de aeronaves. A través de GIMA (Grupos de Investigación sobre Mosquitos en Argentina) que nuclea a la mayoría de investigadores distribuidos en todo el país, elaboramos una nota al respecto. La fumigación aérea para controlar Aedes aegypti mostró una baja eficacia y un elevado riesgo toxicológico (personas, mascotas, alimentos y ambiente en general). La recomendación nacional e internacional para situaciones en que ocurren casos de dengue, son las citadas anteriormente.

¿En el contexto de pandemia se continúa con la misma estrategia de control?

Dantur- Considerando que el virus se propaga de persona a persona, las acciones de prevención y control vectorial se deben seguir realizando, en la medida de lo posible. Es necesario resguardar la salud de los técnicos en terreno, intentar que no ingresen a las viviendas y seguir todas las recomendaciones de prevención sugeridas para el personal de la salud (uso de barbijo, antiparras oculares y mantenimiento del distanciamiento social).

Si presenta síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y de huesos, realizar la consulta en el centro sanitario más cercano o comuníquese con nuestra línea de Vigilancia Epidemiológica: 0800-555 8478.

Fuente: Ventana a la Ciencia – Daniela Orlandi