El vicegobernador Jaldo cargó contra los bancos

El vicegobernador Osvaldo Jaldo se mostró muy molesto esta mañana cuando fue consultado por el desborde registrado en los distintos bancos en Tucumán y cuestionó que no se hayan tomado medidas para evitar las aglomeraciones.

Sin rodeos, el vicegobernador Jaldo -a cargo del Poder Ejecutivo- arremetió contra los bancos. “Estamos viendo imágenes muy tristes”, cuestionó el presidente de la Cámara, en alusión a las largas filas que se formaron en las sucursales bancarias por el pago de jubilaciones y programas sociales.

En diálogo con LG Play, Jaldo recordó que los bancos fueron los que más ganaron en los últimos años. “El trato que se le está dando a la gente es lamentable. El amontonamiento; no se respetan las mínimas normas que nos exigen para evitar el contagio. Es lamentable lo que están haciendo los bancos con la gente”, dijo.

“Los bancos tendrían que ser declarados servicios esenciales, porque a la gente se la llevó a una bancarización total, monopolizan los bancos casi todos los movimientos del país. Y hoy vemos el trato desconsiderado, es repudiable. Venimos de una cuarentena, de un aislamiento, y exponemos a la gente al contagio”, insistió.

Luego, adelantó que el tema será abordado por la Legislatura en la sesión del martes. “Alguna medida vamos a tomar porque no se puede dar este trato. El martes tenemos sesión, lo llevaremos a la Legislatura. No puede mirar para otro lado el Gobierno de la provincia. No es cuestión de reforzar con personal de seguridad, hay que tener más respeto, más orden. Y si tienen que abrir a la tarde para atender a la gente tienen que hacerlo. El Banco no le está regalando el servicio a nadie, cobra por cada una de las personas que está presente y no le están dando un trato digno”, sostuvo.

Y cerró: “los bancos en Tucumán no tendrán impunidad. Van a respetar a los tucumanos”. (ver video 1:16)

Fuente: La Gaceta