Los bancos no podrán imponer comisiones que suban el interés de créditos a pymes

Debido a la baja implementación de las medidas oficiales respecto a los préstamos a MiPymes y ante el cobro de comisiones no estipuladas, el Banco Central instó a las entidades financieras privadas a “respetar la norma de tasas de interés en operaciones” y a “no cobrar ningún tipo de comisión“. En caso de no hacerlo, advirtió que los créditos “no serán computables para la disminución de la exigencia de efectivo mínimo en pesos prevista“.

La entidad que conduce Miguel Pesce salió con los tapones de punta contra los bancos y a través de una nota enviada a las cámaras del sector los instó a cumplir con lo estipulado en los créditos de la línea especial para MiPyMEs, los cuales tienen como objetivo asistir a las pequeñas y medianas empresas en medio de la paralización de la actividad comercial y productiva.

A través del cominicado divulgado este domingo, el BCRA los instó “a respetar la norma de tasas de interés en operaciones de crédito y a no cobrar ningún tipo de comisión –directa o indirecta– que incremente las tasas de interés compensatorio y punitorio“.

Los intereses de los préstamos blandos, cuya tasa nominal anual máxima es del 24%, se ubican ampliamente por debajo de la inflacion prevista con anterioridad a la crisis del coronavirus, cuando se estipulada que fuera del 40%. Sin embargo, ante el incremento de precios en productos determinados, se espera que el IPC sea incluso mayor.

En ese contexto, el BCRA busca que la liberación de encajes se vuelque hacia las empresas que necesitan estos créditos para financiar capital de trabajo. Sin embargo, la entidad aclaró que al momento en que se compruebe este incumplimiento en los créditos de la línea especial para MiPyMEs “esos créditos no serán computables para la disminución de la exigencia de efectivo mínimo en pesos prevista en las recientes Comunicaciones A 6937, 6943 y 6946“.

A su vez, agregaron que “la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias abrirá un sumario y aplicará las sanciones ya previstas por la Ley de Entidades Financieras“.

Con el objetivo de llevar tranquilidad a las entiddades bancarias, el Gobierno creó un sistema de garantías para los bancos denominado FoGar, que cuenta con $30.000 millones. Pese a ello, la implementación de los créditos blandos se lleva a cabo lentamente.

Por último, la entidad sostuvo que aquellos clientes del sistema bancario “que precisen denunciar irregularidades o presentar quejas podrán hacerlo a la casilla de correo electrónico usuariosmipymes@bcra.gob.ar. Allí deberán indicar los siguientes datos: Nombre de la empresa, cuit, datos completos del apoderado (Representante), entidad con la cual opera y tiene el inconveniente, la sucursal y toda otra información que facilite la comprensión del problema“, explicaron.

