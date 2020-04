VIDEO: algunas facultades inician clases virtuales mientras la UNT evalúa cuándo volver a las aulas

El vicerrector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani, declaró a Los Primeros que todavía no hay certeza de cuándo los alumnos volverán a las aulas a las clases presenciales, ante la posible extensión de la cuarentena por el coronavirus. Mientras tanto, afirmó que diversas facultades, como la de Psicología, están dando inicio al ciclo lectivo de este año con el dictado de clases virtuales.

“Este desarrollo del ciclo lectivo 2020 se da en aulas virtuales tal como lo aprobó el Consejo Superior de la UNT. Algunas facultades están dando inicio este lunes y otras lo harán la próxima semana”, explicó Pagani y agregó que “clases presenciales no tenemos nada. No tenemos ninguna actividad que implique concurrencia ni de estudiantes ni de docentes ni de no docentes a la universidad”.

Mientras la Universidad de Buenos Aires (UBA) estimaron volver a las aulas en junio próximo, Pagani afirmó que “la UNT no tiene ninguna proyección porque todo depende de cómo se desarrolle la cuestión epidemiológica y las recomendaciones que adopte el Ministerio de Educación de la Nación”.