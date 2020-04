San Martín podría definir el ascenso al “Estilo Libertadores”

Barajar y dar de nuevo. Ese parece ser el pensamiento de AFA en tiempos de pandemia, en los que replantear los calendarios y los tipos de torneos es casi una obligación. Para la Primera Nacional ya circulan borradores y algunos proponen torneos con novedades: entre ellos, la idea de disputar series de eliminatorias desde los octavos de final. Sí, al estilo Libertadores.

El calendario dependerá de cómo evolucione la crisis del coronavirus. Cuánto tiempo de fútbol habrá hasta fin de año es una incógnita, pero en la casa madre del fútbol argentino imaginan la posibilidad de junio/julio. Ante este panorama, tendrían decidido un cambio que hace tiempo recomiendan desde la Conmebol: que las temporadas sean de enero a diciembre y no de julio a junio. Actualmente, Argentina es el único país del continente que se mantiene en la segunda alternativa.

Con cuerda hasta fin de año, en la AFA comenzaron a diagramar un boceto para completar el torneo de Primera Nacional y decidir los ascensos. En las últimas horas tomó fuerza la idea de hacer series de playoffs, a los que se clasificarían los mejores ocho de cada zona. Octavos, cuartos y semifinales. ¿Final? En duda. Porque la idea es que los dos ganadores de estos “mini-torneos” ya se aseguren un lugar en la Liga Profesional 2021.

Lo que no está definido todavía es si esas eliminatorias se definirían con las tablas actuales o se completaría la fase regular del campeonato. Esto dependería de la fecha elegida para la vuelta al fútbol. Los emparejamientos serían 1A vs. 8B, 2A vs. 7B, 3A vs. 6B, 4A vs. 5B, etc. Con los números actuales, los cruces serían:

Atlanta vs. Villa Dálmine Estudiantes (RC) vs. Gimnasia (Mza) Estudiantes (BA) vs. Rafaela Temperley vs. Tigre San Martín (T) vs. Agropecuario Defensores de Belgrano vs. Platense Sarmiento vs. Ferro Riestra vs. Morón

Este “estilo Libertadores” que piensan para la Primera Nacional tendría una diferencia con el reglamento del torneo continental: no valdría el famoso “gol de visitante”. Eso sí: la serie se definiría en la casa del mejor ubicado en la fase regular. Vale aclarar que el viejo formato, con una final entre los ganadores de la Zona A y B, no quedó descartado, sino que perdió terreno por una cuestión de calendarios.

Por otra parte, en AFA estipulan el regreso del torneo de 30 equipos para la máxima categoría, algo que debería ser aprobado en la Asamblea del 19 de mayo. De ser así, no habría descensos en Primera a fin de año y tanto a fines de 2021 como 2022 habría dos descensos y cuatro ascensos desde la Primera Nacional.

FUENTE: TyC Sports