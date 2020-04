El Ministerio de Salud analiza la muerte de un joven: Posible caso de dengue

José Augusto Díaz vivía en la calle Olleros al 1.100, en Villa Amalia, una zona donde hay muchos casos de dengue según denunciaron los vecinos. El joven de 33 años falleció y los familiares denuncian que estaba infectado, según publica el diario La Gaceta.

El pasado sábado, cuando estaba en su casa, se sintió mal. Tenía fiebre, dolor de cabeza y de cuerpo. “Entonces, lo llevaron a un sanatorio, lo vieron en la guardia y le dijeron que vuelva a su casa y tome paracetamol”, detalla Matías Ledesma, amigo de toda la vida de José.

El estado de salud de Díaz tampoco mejoró el domingo. “Volvió a consultar y tuvo la misma respuesta: reposo y paracetamol. El lunes se levantó aparentemente bien. En grupo de whatsapp de amigos contó que iba a cocinar; no detalló si seguía con fiebre o no. Eso fue a las 10.30. A las 11 nos enteramos que su esposa, Soledad, tuvo que llamar de urgencia a una ambulancia porque estaba convulsionando. Al parecer murió en el traslado hacia El Padilla porque cuando llegó ya nos dijeron que había fallecido”, detalló Matías.

“Primero nos informaron que iban a hacerle una autopsia para saber la causa de la muerte. Pero no hicieron nada. No hay un análisis que diga qué tuvo. Queremos que se investigue qué pasó porque era un hombre joven, activo. Es muy triste lo que pasó. Sentimos que no lo atendieron bien, que era una muerte que se podría haber evitado”, analizó.

Los vecinos de José remarcaron que en toda la zona de Jujuy al 2.000 son innumerables los casos de dengue, la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Sostienen que, aunque se hicieron fumigaciones en el lugar, no alcanza porque hay muchos sectores abandonados y llenos de malezas.

Consultadas sobre este caso, las autoridades del Ministerio de Salud señalaron que están indagando cuál habría sido la causa de la muerte. Por otro lado, informaron que el fin de semana una mujer de 45 años, con diagnóstico de dengue, falleció en el Hospital Padilla a causa de un Accidente Cerebro Vascular (ACV).