Mercier se opone a la definición del ascenso en “modo Libertadores”

Prácticamente en todo el mundo todavía no hay certezas acerca de la vuelta del fútbol en medio de la pandemia de coronavirus que afecta a gran parte del planeta, y a esta altura, todo es incertidumbre. El ascenso de Argentina no queda ajeno a esta situación, y en particular mucho se ha hablado acerca de la definición de la lucha por los ascensos de la Primera Nacional a la máxima categoría.

Juan Ignacio Mercier, mediocampista de San Martín, que con el normal desarrollo del torneo era uno de los grandes candidatos a pelear hasta el final por un lugar en la Superliga, habló con TyCSports.com para asentar la postura del Santo ante los diversos rumores que existen sobre la segunda categoría del fútbol argentino.

-¿Cómo tomaron las nuevas ideas de AFA sobre los cambios que sufriría el torneo de la Primera Nacional?

-Creo que no cayó bien, pero no solo en lo personal, si no también en todos los jugadores del ascenso. Se habla mucho de cómo se van a jugar los torneos y no se habla de la pandemia. De los recaudos que van a tomar para que volvamos a jugar, lo tomo como una falta de respeto. ¿Cómo vamos a entrenar? ¿De a grupos? ¿Nos vamos a poder bañar todos en un vestuario? ¿Y la gente que trabaja para abrir los estadios? ¿Qué recaudos tendrían ellos? Me parece que hay temas mas importantes, como la vida de las personas por ejemplo.

-Y en el hipotético caso que vuelva a jugarse, y se resuelve que la Primera Nacional se juegue con el formato playoffs, ¿qué harían ustedes?

-Se habla mucho pero todavía no hay nada concreto. Si creo, que sería una falta de respeto para todos los clubes que estamos haciendo un esfuerzo enorme durante mucho tiempo y que ahora con ese formato perdés un partido y quedas afuera. Sarmiento, Atlanta, Estudiantes de Río Cuarto, todos sumamos un montón de puntos, no sería justo.

-¿Cómo tomaste las declaraciones de Tévez?

-Hay muchos jugadores que viven el día a día. Si les tocan un porcentaje del sueldo los matan, porque capaz con ese porcentaje ayudan a sus familias. Además, no todos tenemos los mismos salarios, hay jugadores que llegan con lo justo y otros que quizás les sobra algo pero lo ahorran para mas adelante. Es un tema delicado.