A 50 años de la separación de Los Beatles, un fenómeno irrepetible

Hace 50 años Los Beatles anunciaban su separación. Su música sigue viva y dando que hablar. Paul y Ringo siguen girando por el mundo. Después de 50 años sigue raspando la olla del material discográfico. Es un fenómeno irrepetible.

Se podría decir que fueron la piedra fundacional de la música pop/rock de nuestro tiempo. Ningún artista o grupo de artistas han sido más influyentes que ellos.

“Paul deja a Los Beatles”, titularon los diarios el 10 de abril de 1970 en mayúsculas de catástrofe, y la frase dio la vuelta al globo como un disparo. Fue perturbador enterarse de que la banda que desde sus canciones parecía tener las respuestas para todo lo que pasaba en el mundo se había acabado.

Pero, por qué se separaron, se preguntan muchos. Descubrir eso fue como tratar de armar el rompecabezas de un naufragio: tal vez el hartazgo, problemas legales, presiones financieras, Yoko Ono la novia japonesa de John Lennon, bajones anímicos, egos, la muerte del manager … muchas cosas.

El último disco publicado fue Let it Be. Considerada a día de hoy una de las mejores canciones de todos los tiempos. Los festejos para los 50 años prevén la aparición de un documental basado en las sesiones de creación de ese álbum.

El pasado 30 de enero, en conmemoración del cincuenta aniversario del legendario concierto en la azotea de los Apple Corps de Londres, se anunció que el realizador Peter Jackson llevaría a cabo una revisión de todo el material videográfico rodado entonces a fin de realizar este nuevo documental que se verá muy pronto.

En 1966, The Beatles decidieron dejar las giras, ese mismo año lanzaron el disco del Sargento Pepper, el cual se considera el último disco en el que los cuatro miembros de la banda trabajaban en la misma dirección creativa.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr han constituido el fenómeno musical mas importante desde los años sesenta, revolucionaron la música y pusieron banda sonora a un momento de cambio social de primer orden. Su legado musical, sus récords casi imbatibles y la plena vigencia de su obra, mantienen en plena actualidad el fenómeno que vamos a revivir.

Medio siglo después, el recuerdo de la “beatlemanía” y el legado musical de los cuatro de Liverpool permanece intacto e insuperable.

Así como rompieron las fronteras de lo que se podía hacer o no en un estudio de grabación, llevaron también la idolatría y el culto a la figura a un límite que al final los agotó. No ha existido en la historia de la música una banda que haya influido en la cultura, en la sociedad y en la política en el mundo como Los Beatles. Ellos supieron cómo llegar a la gente en su época y trascendieron en la historia.

