Dario Zamoratte “Veo muy complicado el inicio de los torneos de la Liga”

El presidente de la Liga Tucumana de Fútbol habló sobre el arranque del torneo, el presupuesto de la institución y lo difícil que avizora la situación a futuro en los torneos locales, en sus diferentes categorías.

📌 “Estará muy complicado el inicio de los torneo de la liga. Principalmente porque no manejamos los tiempos de la cuarentena. No sabemos cuando pasará todo esto, y aquí lo PRIMORDIAL ES LA SALUD DE TODOS”. Así arrancó la charla con el presidente de la casa madre del fútbol tucumano Darío Zamoratte.

📌 “Estamos en contacto con los presidentes de los clubes. La idea era arrancar este fin de semana pero no estaba previsto esta situación. Lo que me preocupa es que a muchos clubes los ayudan algunos políticos, legisladores, diputados. Entonces cuando pase esto y se pueda volver, seguro la ayuda será para el pueblo y no para el fútbol y eso me preocupa. Al igual que los sponsor que habitualmente acompañan a los equipos, sin actividad de venta, será muy difícil también que puedan ayudar económicamente”.

📌 “En cuanto al funcionamiento de la liga también puede ser afectado. Ya que el presupuesto es bastante elevado. Por ahora podemos decir que pagaremos los sueldos y demás cosas pero el mes que viene no se con que recursos pagaremos, esa es la realidad, no estamos al margen de la situación”.

Fuente: David Espinoza Radio – Las Talitas 89.5